信義光能擴產 盈利復高增長

中港兩地股市昨日齊升，玻璃股只能個別發展，但信義光能（00968）今年產能擴容超過五成，光伏玻璃價格亦見反彈，今年盈利有望恢復雙位數增長，加上夥拍母公司進軍多晶硅業務，配合中央青山綠水政策，股價或已見

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