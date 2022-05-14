信義光能擴產 盈利復高增長 名家專區 2022/05/14 分享： 分享： 中港兩地股市昨日齊升，玻璃股只能個別發展，但信義光能（00968）今年產能擴容超過五成，光伏玻璃價格亦見反彈，今年盈利有望恢復雙位數增長，加上夥拍母公司進軍多晶硅業務，配合中央青山綠水政策，股價或已見 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【無懼走資】港股黑色星期五急彈 大市築底還是彈完散？（第四版） 2022/05/13 【無懼走資】港股黑色星期五急彈 大市築底還是彈完散？（第四版） 中字股實力談 - 深國估值低 具分拆概念 2022/05/13 深國估值低 具分拆概念 中字股實力談 - 【走資再現】港股要重演2018年戲碼？（第四版） 2022/05/12 【走資再現】港股要重演2018年戲碼？（第四版） 中字股實力談 - ETF申購熱烈 A股可以看好 2022/05/12 ETF申購熱烈 A股可以看好 中字股實力談 - 【突然利好】A股強勢回歸 恒指阻力二萬（第四版） 2022/05/11 【突然利好】A股強勢回歸 恒指阻力二萬（第四版） 市盈率 市帳率 每股派息 每股資產淨值 每股盈利 太陽能 深圳國際（00152） 信義玻璃（00868） 信義光能（00968） 福萊特玻璃（06865）