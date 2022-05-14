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信義光能擴產 盈利復高增長

名家專區 2022/05/14

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中港兩地股市昨日齊升，玻璃股只能個別發展，但信義光能（00968）今年產能擴容超過五成，光伏玻璃價格亦見反彈，今年盈利有望恢復雙位數增長，加上夥拍母公司進軍多晶硅業務，配合中央青山綠水政策，股價或已見

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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市盈率 市帳率 每股派息 每股資產淨值 每股盈利 太陽能 深圳國際（00152） 信義玻璃（00868） 信義光能（00968） 福萊特玻璃（06865）

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