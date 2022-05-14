熱錢有出無入 港股易跌難升 名家專區 2022/05/14 分享： 分享： 美國急加息預期反覆趨勢，美滙升勢勢如破竹，港滙、人民幣同步承壓。港滙本周四清晨觸及7.85弱方保證後，金管局約24小時內三度出手，合共承接逾85億港元沽盤捍衛聯滙。 金管局出手買港元、沽美元，接盤金額會 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 油股市值登頂 中海油可追升 2022/05/13 油股市值登頂 中海油可追升 透視中港美 - 巨企IPO盛宴 港交所吃不消 2022/05/12 巨企IPO盛宴 港交所吃不消 透視中港美 - 阿里除牌威脅 只遲來不缺席 2022/05/11 阿里除牌威脅 只遲來不缺席 透視中港美 - 人幣續尋底 股市添波瀾 2022/05/10 人幣續尋底 股市添波瀾 透視中港美 - 英央務實示警 通脹難軟着陸 2022/05/07 英央務實示警 通脹難軟着陸 銀行 加息 恒生指數 外滙 人民幣 美滙指數 阿里巴巴－SW（09988） 外滙基金 港滙 日圓