熱錢有出無入 港股易跌難升

美國急加息預期反覆趨勢，美滙升勢勢如破竹，港滙、人民幣同步承壓。港滙本周四清晨觸及7.85弱方保證後，金管局約24小時內三度出手，合共承接逾85億港元沽盤捍衛聯滙。

金管局出手買港元、沽美元，接盤金額會

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