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熱錢有出無入 港股易跌難升

名家專區 2022/05/14

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美國急加息預期反覆趨勢，美滙升勢勢如破竹，港滙、人民幣同步承壓。港滙本周四清晨觸及7.85弱方保證後，金管局約24小時內三度出手，合共承接逾85億港元沽盤捍衛聯滙。

金管局出手買港元、沽美元，接盤金額會

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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