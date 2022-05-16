【後市展望】光銀國際林樵基分析 大市走向受制因素

美股在連跌6日之後，上周五反彈，當中以科技股為主的納指反彈力度最強，達3.8%，標指升2.4%，道指升1.5%。在外圍帶動下，港股或有望延續上星期升勢，收復20000點關口。

對於港股後市，光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基在接受《投資理財周刊》專訪時表示，港股短期內受制美國加息及中國疫情影響，不過他相信，上海疫情正在改善，相信有機會在短期內逐步解封，屆時將對股市帶來重大利好。

「踏入5月之後，上海工廠已逐步開始復工，如果在（過去的）周末疫情好轉，上海有望逐步解封，中國經濟的推動力不只工業，固投都好重要，雖然第二季GDP增長應該會低過第一季的4.8%增長，但很有可能會高過市場預期，屆時或會帶來驚喜，估計疫情對中國經濟影響只會維持約1.5個月。相信在復工復產後，6月出口數字會顯著改善。」

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4月汽車銷售跌幅較大

受到上海疫情影響，中國內地的社會消費品零售額增長自3月起錄得倒退，當中以汽車銷售跌幅在4月更為顯著。上海為汽車生產重鎮，進口零部件短缺，涉及長三角地區的國產零部件體系供應商無法及時供貨，導致4月中國汽車生產及銷售均錄得較大跌幅。

中國乘聯會公布，今年4月乘用車市場零售達到104.2萬輛，按年跌35.5%，按月跌34%；乘用車出口9.1萬輛，按年跌17%，按月跌15%；乘用車生產96.9萬輛，按年跌41.1%，按月跌46.8%，可點擊下圖查看更多數據。

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對於中國消費，林樵基指出，要等上海全面復工，消費信心才會見到較大復甦，不過，他相信5月汽車銷售將較4月表現有所改善，而6月銷售料將表現更好，另外，他亦看好體育用品股在疫情好轉之後，同店銷售可見回升。

外圍方面，林樵基認為市場已消化大部分負面消息，聯儲局主席鮑威爾早前指，當局並未考慮一次過加息75基點，加上美國4月通脹數字也已出爐。

他強調，更重要的因素是，上海疫情開始見曙光，相信經濟活動很快可以重開，故他對後市相對樂觀，認為在第二季內，恒指有望反彈至22500點水平.....

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