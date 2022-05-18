【政策傾斜】壓煤價 火電得力爆升 中銀料盈利回升

內地決策層持續以穩定經濟表現為首要任務，近期出手扶助的對象輪到與居民生活息息相關的火電股。對電力企業構成重大壓力的煤價將迎嚴格調控，加上撥付可再生能源補貼改善企業現金流，令火電股今年的經營情況有望大幅改善，值得收集等待回升時機。個股方面，可留意新能源轉型最快最大的中國電力 （02380） 。

5月6日國家發改委價格司召集重點煤炭和電力企業、行業協會、市場資訊機構和全國煤炭交易中心召開專題會議，研究加強煤炭價格調控監管工作。會議提出「採取切實措施穩定煤炭價格，通過穩煤價進而穩電價、穩企業用能成本，為實現經濟穩增長提供強力支撑。」 中銀國際指，燃料成本稍為下降，配合去年底電費機制改革後企業今年可加20%電費，火電股的煤電價差可以見底回升，盈利能力也會回復。

光銀林樵基+聯博王耀維 專訪名家分析港股後向【下一頁】

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