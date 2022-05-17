【美國經濟】聯博策略師王耀維拆解 3大因素推升通脹

美國早前公布4月消費者物價指數（CPI），按年升8.3%，略低於3月的按年升幅8.5%，是8個月以來首次見升幅收窄，美國相關經濟數據可點擊下圖查看。

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聯博亞洲業務發展股票部主管及股票資深投資策略師王耀維(David Wong)指出，目前有三大因素影響通脹水平，包括：

1）消費品通脹，因為美國政府派錢，令民眾在過去兩年消費力強勁，但在社交距離措施取消之後，相信消費會由消費品轉向服務型的消費，有助減輕通脹壓力；

2）能源問題，油價在俄羅斯戰事爆發前已開始上升，相信短期內油價滙維持在相對高位；

3）勞動力成本上升，尤其是在美國，疫情期間興起辭職潮，問題短期內都難以解決，綜合以上3個因素，他相信美國通脹在年底會回落至4%至5%左右。

王耀維指，參考過往經驗，當通脹水平上升時，價值股通常表現得比較好，在美股標普500指數所涵蓋的公司當中，與經濟表現關係密切的公司在今年首季表現不錯，與2020年3月疫情剛爆發時的情況相反。

至於增長股，他指出，一般來說，增長股與美國國債市場掛鉤，當利率上升，估值自然會收縮。

不過長遠來說，不少科技公司仍有很大增長空間，如果聚焦長遠發展，科技股仍然值得留意。

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