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紐元 62美仙有一定吸引力

名家專區 2022/05/16

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擔心內地疫情，加上人民幣滙價走弱，拖累了澳、紐兩貨幣兌美元走勢。不過，據聯合國數字顯示，全球糧價指數於4月，雖較3月的歷史高位回落，但仍處高位，料這對新西蘭農產出口有利。另方面，新西蘭4月平均房產價格

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撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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