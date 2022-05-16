紐元 62美仙有一定吸引力 名家專區 2022/05/16 分享： 分享： 擔心內地疫情，加上人民幣滙價走弱，拖累了澳、紐兩貨幣兌美元走勢。不過，據聯合國數字顯示，全球糧價指數於4月，雖較3月的歷史高位回落，但仍處高位，料這對新西蘭農產出口有利。另方面，新西蘭4月平均房產價格 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美滙目標 維持108不變 今日 美滙目標 維持108不變 歐元 阻力下調至1.05美元 今日 歐元 阻力下調至1.05美元 英鎊 留意4月零售銷售數字 今日 英鎊 留意4月零售銷售數字 日圓 4月通脹率成關鍵 今日 日圓 4月通脹率成關鍵 澳元 暫徘徊67至70美仙 今日 澳元 暫徘徊67至70美仙 你可能感興趣 美滙目標 維持108不變 今日 01:00 美滙目標 維持108不變 歐元 阻力下調至1.05美元 今日 01:00 歐元 阻力下調至1.05美元 英鎊 留意4月零售銷售數字 今日 01:00 英鎊 留意4月零售銷售數字 最新專欄文章 美滙目標 維持108不變 今日 美滙目標 維持108不變 加元 提防邁向1.32 今日 加元 提防邁向1.32 澳元 暫徘徊67至70美仙 今日 澳元 暫徘徊67至70美仙 日圓 4月通脹率成關鍵 今日 日圓 4月通脹率成關鍵 英鎊 留意4月零售銷售數字 今日 英鎊 留意4月零售銷售數字 美滙指數 美滙 美國聯儲局 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元 通脹