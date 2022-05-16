  • 21°C
香港時間 : 2022516日 (週一) 01:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

加元 提防邁向1.32

名家專區 2022/05/16

分享：

分享：

加央行副行長上周重申，面對不斷攀升的通脹，1厘的息率水平實在太低，必須盡快把息率推回正常水平。惟面對眾多不確定性，他認為加息也不應太猛，言下之意他反對加息多於半厘。似乎，加央行於6月1日議息會傾向最多

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

相關文章

美滙目標 維持108不變
今日
美滙目標 維持108不變
歐元 阻力下調至1.05美元
今日
歐元 阻力下調至1.05美元
英鎊 留意4月零售銷售數字
今日
英鎊 留意4月零售銷售數字
日圓 4月通脹率成關鍵
今日
日圓 4月通脹率成關鍵
澳元 暫徘徊67至70美仙
今日
澳元 暫徘徊67至70美仙

你可能感興趣

美滙目標 維持108不變
今日 01:00
美滙目標 維持108不變
歐元 阻力下調至1.05美元
今日 01:00
歐元 阻力下調至1.05美元
英鎊 留意4月零售銷售數字
今日 01:00
英鎊 留意4月零售銷售數字

最新專欄文章

美滙目標 維持108不變
今日
美滙目標 維持108不變
紐元 62美仙有一定吸引力
今日
紐元 62美仙有一定吸引力
澳元 暫徘徊67至70美仙
今日
澳元 暫徘徊67至70美仙
日圓 4月通脹率成關鍵
今日
日圓 4月通脹率成關鍵
英鎊 留意4月零售銷售數字
今日
英鎊 留意4月零售銷售數字
美滙指數 美滙 美國聯儲局 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元 通脹

上一篇文章

美滙目標 維持108不變

下一篇文章

紐元 62美仙有一定吸引力
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版