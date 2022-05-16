加元 提防邁向1.32 名家專區 2022/05/16 分享： 分享： 加央行副行長上周重申，面對不斷攀升的通脹，1厘的息率水平實在太低，必須盡快把息率推回正常水平。惟面對眾多不確定性，他認為加息也不應太猛，言下之意他反對加息多於半厘。似乎，加央行於6月1日議息會傾向最多 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美滙目標 維持108不變 今日 美滙目標 維持108不變 歐元 阻力下調至1.05美元 今日 歐元 阻力下調至1.05美元 英鎊 留意4月零售銷售數字 今日 英鎊 留意4月零售銷售數字 日圓 4月通脹率成關鍵 今日 日圓 4月通脹率成關鍵 澳元 暫徘徊67至70美仙 今日 澳元 暫徘徊67至70美仙 你可能感興趣 美滙目標 維持108不變 今日 01:00 美滙目標 維持108不變 歐元 阻力下調至1.05美元 今日 01:00 歐元 阻力下調至1.05美元 英鎊 留意4月零售銷售數字 今日 01:00 英鎊 留意4月零售銷售數字 最新專欄文章 美滙目標 維持108不變 今日 美滙目標 維持108不變 紐元 62美仙有一定吸引力 今日 紐元 62美仙有一定吸引力 澳元 暫徘徊67至70美仙 今日 澳元 暫徘徊67至70美仙 日圓 4月通脹率成關鍵 今日 日圓 4月通脹率成關鍵 英鎊 留意4月零售銷售數字 今日 英鎊 留意4月零售銷售數字 美滙指數 美滙 美國聯儲局 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元 通脹