加元 提防邁向1.32

加央行副行長上周重申，面對不斷攀升的通脹，1厘的息率水平實在太低，必須盡快把息率推回正常水平。惟面對眾多不確定性，他認為加息也不應太猛，言下之意他反對加息多於半厘。似乎，加央行於6月1日議息會傾向最多

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