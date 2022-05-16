美滙目標 維持108不變

歐洲的亂局，料繼續為美元滙價帶來支持。

上周四，芬蘭總理及總統共同發表聲明，支持芬蘭加入北約。待當地國會通過，料快則在本周可正式向北約提交申請。芬蘭的行動，肯定會為已見混亂的歐洲局勢添亂。

歐洲愈亂，資金

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