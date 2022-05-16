美滙目標 維持108不變 名家專區 2022/05/16 分享： 分享： 歐洲的亂局，料繼續為美元滙價帶來支持。 上周四，芬蘭總理及總統共同發表聲明，支持芬蘭加入北約。待當地國會通過，料快則在本周可正式向北約提交申請。芬蘭的行動，肯定會為已見混亂的歐洲局勢添亂。 歐洲愈亂，資金 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元 阻力下調至1.05美元 今日 歐元 阻力下調至1.05美元 英鎊 留意4月零售銷售數字 今日 英鎊 留意4月零售銷售數字 日圓 4月通脹率成關鍵 今日 日圓 4月通脹率成關鍵 澳元 暫徘徊67至70美仙 今日 澳元 暫徘徊67至70美仙 紐元 62美仙有一定吸引力 今日 紐元 62美仙有一定吸引力 你可能感興趣 歐元 阻力下調至1.05美元 今日 01:00 歐元 阻力下調至1.05美元 英鎊 留意4月零售銷售數字 今日 01:00 英鎊 留意4月零售銷售數字 日圓 4月通脹率成關鍵 今日 01:00 日圓 4月通脹率成關鍵 最新專欄文章 加元 提防邁向1.32 今日 加元 提防邁向1.32 紐元 62美仙有一定吸引力 今日 紐元 62美仙有一定吸引力 澳元 暫徘徊67至70美仙 今日 澳元 暫徘徊67至70美仙 日圓 4月通脹率成關鍵 今日 日圓 4月通脹率成關鍵 英鎊 留意4月零售銷售數字 今日 英鎊 留意4月零售銷售數字 美滙指數 美滙 美國聯儲局 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元 通脹