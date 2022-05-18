  • 22°C
香港時間 : 2022518日 (週三) 08:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【重啟經濟】迎經濟復甦 富達簡立恆授本地股部署

財金猛人追蹤 07:10 2022/05/18

分享：

分享：

本港第五波疫情逐步受控，本周四實施下一階段社交距離措施放寬，香港經濟重啟，市場開始憧憬香港與內地通關，部份本地股份反彈。富達國際亞洲機構業務（日本除外）投資策略董事簡立恆在接受《投資理財周刊》專訪時表示，部署買入本地股份時機方面，要視乎中港兩地政府就通關的取態。

隨着本地疫情減退和社交距離措施逐步放寬，經濟活動往後應會有所恢復。新一輪消費券計劃，加上「2022保就業」計劃和臨時失業支援計劃，將為香港內部需求提供額外的支持。

    點擊圖片放大

欲看更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

新書登場：繼2022年收息全攻略的三冊電子書後（訂戶可按此登入　），2022年《10大熱門股》深度分析（上冊）已登場，先睹為快的朋友可按此瀏覽。

★★★未成為hket訂戶的朋友，不妨把握我們推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版！名額有限，先到先得，請火速行動！★★★

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

相關文章

精選承諾派息股 首選中移動 中海油
2022/05/16
精選承諾派息股 首選中移動 中海油
【資金趨向】滙豐劉紹文料高息股吸金 薦8厘息板塊
2022/05/07
【資金趨向】滙豐劉紹文料高息股吸金 薦8厘息板塊
【大行買貨名單】5間大行本周首選股 息率最高9厘（一文盡覽）
2022/05/06
【大行買貨名單】5間大行本周首選股 息率最高9厘（一文盡覽）
【11厘息X3】檢閱除淨倒數的9隻高息股 息率最高11厘
2022/05/04
【11厘息X3】檢閱除淨倒數的9隻高息股 息率最高11厘
長和系除淨 派息之最逐隻數
2022/05/03
長和系除淨 派息之最逐隻數

你可能感興趣

精選承諾派息股 首選中移動 中海油
00:01 2022/05/16
精選承諾派息股 首選中移動 中海油
【資金趨向】滙豐劉紹文料高息股吸金 薦8厘息板塊
16:51 2022/05/07
【資金趨向】滙豐劉紹文料高息股吸金 薦8厘息板塊
【大行買貨名單】5間大行本周首選股 息率最高9厘（一文盡覽）
21:18 2022/05/06
【大行買貨名單】5間大行本周首選股 息率最高9厘（一文盡覽）

最新專欄文章

【美國經濟】聯博策略師王耀維拆解 3大因素推升通脹
2022/05/17
【美國經濟】聯博策略師王耀維拆解 3大因素推升通脹
【後市展望】光銀國際林樵基分析 大市走向受制因素
2022/05/17
【後市展望】光銀國際林樵基分析 大市走向受制因素
【半導體行業】事不過三 聯博王耀維評半導體「錢」景
2022/05/14
【半導體行業】事不過三 聯博王耀維評半導體「錢」景
【內房危機】聯博李真男：耐心等候內房「市場底」出現
2022/05/13
【內房危機】聯博李真男：耐心等候內房「市場底」出現
【新能源車】瑞銀李智穎 從供應鏈揀贏家
2022/05/11
【新能源車】瑞銀李智穎 從供應鏈揀贏家
股票 人物專訪 保就業 電子消費券 疫情 富達 投資策略 就業 港股 經濟

下一篇文章

【股息增收】精選股息具增長空間收息股 跑贏加息 （不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版