【重啟經濟】迎經濟復甦 富達簡立恆授本地股部署

本港第五波疫情逐步受控，本周四實施下一階段社交距離措施放寬，香港經濟重啟，市場開始憧憬香港與內地通關，部份本地股份反彈。富達國際亞洲機構業務（日本除外）投資策略董事簡立恆在接受《投資理財周刊》專訪時表示，部署買入本地股份時機方面，要視乎中港兩地政府就通關的取態。

隨着本地疫情減退和社交距離措施逐步放寬，經濟活動往後應會有所恢復。新一輪消費券計劃，加上「2022保就業」計劃和臨時失業支援計劃，將為香港內部需求提供額外的支持。

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