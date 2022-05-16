【藍籌季息】中電有2個原因 券商料首季股息不跌（第二版）

自今年2月底起，港府先後公布今年再推「電子消費券」、「保就業」計劃，而中電也於2月底公布去年業績。若參考由今年2月底，至截稿前止，暫有8間券商給予中電最新目標價（點擊圖片放大），平均值約82.16元，較中電上周收市價高出約8%。

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此外，公用股以PB（市帳率）作為估值參考指標。參考彭博自2005年有紀錄以來的中電估值數據，中電紀錄平均預測PB約1.89倍......

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【第一版刊於08：17】

屬傳統收息股的藍籌公用股中電 （00002） ，將於今天公布今年首季股息及期內業務營運簡報。中電收入以香港發電業務為主（點擊圖片放大），雖然今年首季因香港爆發第五波疫情面出現嚴格的防疫措施（點擊圖片放大），但券商普遍預計中電首季股息可保持不變。

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光銀林樵基+聯博王耀維 專訪名家分析港股後向【下一頁】

中電估值分析，詳見：【下一頁】

至截稿前止，據彭博綜合券商預測資料，平均預計中電今年首季股息為每股0.63元（點擊圖片放大），按年持平。事實上，中電在過去兩個年度，縱使面對香港的幾波疫情，季度股息都可以保持不變。所以，讀者又不用對疫情影響中電業務過於憂慮，尤其是港府的「 電子消費券」派到市民手上的時間，由去年的8月初，到今年提早至 4月7日，加上港府繼2020年之後，今年再次推出「保就業」計劃，有望進一步加快中電的香港工商業售電量回升。

加電費可轉嫁成本予用戶

縱使「電子消費券」對中電香港業務有待觀察，但是中電在去年11月已公布，於今年將電費調升5.8%，縱使香港售電量不變，已有助提升收入，以抵銷成本上漲的壓力。滙豐及花旗早前報告均表示，中電的燃料費全數轉嫁予用戶......

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