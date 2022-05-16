【藍籌季息】中電首季股息果然不變 3個原因港業續看俏（第三版）

中電 （00002） 以香港售電業務為主，而本文第一版提及港府今年再推「保就業」計劃，加上「電子消費券」推出時間較去年提早（去年為8月，而今年提前至4月），料有助快怏中電業務，尤其是香港售電量在第二季起增長加快。

至於中電剛派第一期中期股息每股0.63元，按年持平，並符合本文第一版提及的券商預測。此外，中電同時公布，香港首季售電量按年上升0.3%至68.4億度。中電續指，首季售電量中，本港基建及公共服務客戶類別的售電量增加4%，以及由臨時改建成的社區檢測或疫苗接種中心的較高用電需求所帶動；政府於首季度的後期實施較嚴格的社交距離限制措施，令商業及製造業客戶的用電需求下降，售電量分別跌0.3%和4.1%，而住宅客戶的用電需求亦因1月天氣較為溫暖而減少，售電量跌1.8%。

事實上，中長綫來看，香港還有北部都會區等大型基建推出，也為中電香港售電提供中長綫增長動力。花旗便指，以在更多數據中心和新發展區鞏固電網的支持下，即使海外業務盈利波動，中電的香港業務將對股息率有支持。至截稿前止，據彭博綜合券商預測資料，平均預計中電業績在今年可止跌回升......

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【第二版刊於11：48】

自今年2月底起，港府先後公布今年再推「電子消費券」、「保就業」計劃，而中電也於2月底公布去年業績。若參考由今年2月底，至截稿前止，暫有8間券商給予中電最新目標價（點擊圖片放大），平均值約82.16元，較中電上周收市價高出約8%。

中電估值分析，詳見：【下一頁】

此外，公用股以PB（市帳率）作為估值參考指標。參考彭博自2005年有紀錄以來的中電估值數據，中電紀錄平均預測PB約1.89倍......

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【第一版刊於08：17】

屬傳統收息股的藍籌公用股中電 （00002） ，將於今天公布今年首季股息及期內業務營運簡報。中電收入以香港發電業務為主（點擊圖片放大），雖然今年首季因香港爆發第五波疫情面出現嚴格的防疫措施（點擊圖片放大），但券商普遍預計中電首季股息可保持不變。

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光銀林樵基+聯博王耀維 專訪名家分析港股後向【下一頁】

中電估值分析，詳見：【下一頁】

至截稿前止，據彭博綜合券商預測資料，平均預計中電今年首季股息為每股0.63元（點擊圖片放大），按年持平。事實上，中電在過去兩個年度，縱使面對香港的幾波疫情，季度股息都可以保持不變。所以，讀者又不用對疫情影響中電業務過於憂慮，尤其是港府的「 電子消費券」派到市民手上的時間，由去年的8月初，到今年提早至 4月7日，加上港府繼2020年之後，今年再次推出「保就業」計劃，有望進一步加快中電的香港工商業售電量回升。

加電費可轉嫁成本予用戶

縱使「電子消費券」對中電香港業務有待觀察，但是中電在去年11月已公布，於今年將電費調升5.8%，縱使香港售電量不變，已有助提升收入，以抵銷成本上漲的壓力。滙豐及花旗早前報告均表示，中電的燃料費全數轉嫁予用戶......

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