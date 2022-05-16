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穩定幣崩跌啟示

名家專區 2022/05/16

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環球市場陸逐步入加息周期，除拖累美股急瀉之外，亦觸發虛擬貨幣集體下滑。

由於美國大幅加息令市場資金收緊，引發小型幣災。虛幣龍頭比特幣，較去年11月接近6.9萬美元歷史高位跌逾5成，主流加密貨幣以太幣（

...

撰文 : 黃敏碩 寶鉅證劵董事及集團首席投資總監

欄名 : 環球財經

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