穩定幣崩跌啟示 名家專區 2022/05/16 分享： 分享： 環球市場陸逐步入加息周期，除拖累美股急瀉之外，亦觸發虛擬貨幣集體下滑。 由於美國大幅加息令市場資金收緊，引發小型幣災。虛幣龍頭比特幣，較去年11月接近6.9萬美元歷史高位跌逾5成，主流加密貨幣以太幣（ ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 黃敏碩 寶鉅證劵董事及集團首席投資總監 欄名 : 環球財經 最新專欄文章 全球通脹升温 加大股債滙短期震盪 2022/05/10 全球通脹升温 加大股債滙短期震盪 科技股季績前瞻 元宇宙產業投資布局 2022/05/03 科技股季績前瞻 元宇宙產業投資布局 聯儲局擬激進加息 維持現金比重應對為佳 2022/04/25 聯儲局擬激進加息 維持現金比重應對為佳 內地全面降準助抵銷 中美債息倒掛效應 2022/04/19 內地全面降準助抵銷 中美債息倒掛效應 吼企業債及低利率亞洲市場 2022/04/11 吼企業債及低利率亞洲市場 美股 行業 科技行業 區塊鏈 比特幣 虛擬貨幣 概念 投資產品 美元