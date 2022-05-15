穩定幣不穩定 雷曼迷債不是債券 國際 22:57 2022/05/15 分享： 分享： 最近再有幣圈爆炸性事件，全球最大的算法穩定幣UST爆煲，與美元脫鈎，總市值暴跌9成以上。以「穩定」作招徠，予人安全印象，UST市值一度登上穩定幣前3名，因而中伏者眾，甚至包括一些機構投資者，登上了新聞頭條。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 如果沒有口罩令 你會繼續戴嗎？ 2022/05/14 如果沒有口罩令 你會繼續戴嗎？ 新西蘭走出疫情 入境改制搶精英 2022/05/14 新西蘭走出疫情 入境改制搶精英 小馬可斯大熱勝選 菲律賓版「因父之名」 2022/05/13 小馬可斯大熱勝選 菲律賓版「因父之名」 烏克蘭欲入歐脫貧 注定困難重重 2022/05/11 烏克蘭欲入歐脫貧 注定困難重重 撤對華關稅 美國通脹也難退燒 2022/05/09 撤對華關稅 美國通脹也難退燒 你可能感興趣 如果沒有口罩令 你會繼續戴嗎？ 13:05 2022/05/14 如果沒有口罩令 你會繼續戴嗎？ 新西蘭走出疫情 入境改制搶精英 13:06 2022/05/14 新西蘭走出疫情 入境改制搶精英 小馬可斯大熱勝選 菲律賓版「因父之名」 16:05 2022/05/13 小馬可斯大熱勝選 菲律賓版「因父之名」 最新專欄文章 如果沒有口罩令 你會繼續戴嗎？ 2022/05/14 如果沒有口罩令 你會繼續戴嗎？ 國金札記 - 如果沒有口罩令 你會繼續戴嗎？ 2022/05/13 如果沒有口罩令 你會繼續戴嗎？ 國金札記 - 新西蘭走出疫情 入境改革搶精英 2022/05/12 新西蘭走出疫情 入境改革搶精英 國金札記 - 馬克龍打破幻想 烏入歐盟路艱辛 2022/05/11 馬克龍打破幻想 烏入歐盟路艱辛 國金札記 - 倘撤對華關稅 美通脹能否退燒？ 2022/05/10 倘撤對華關稅 美通脹能否退燒？ 虛擬貨幣 風險管理 金融 泰銖 區塊鏈