3科企首季業績 騰訊先被看淡 名家專區 2022/05/16 分享： 分享： 中資科網股首季經歷內地經濟放慢、監管持續、美國除牌風波洗禮，本周將有騰訊（00700）、京東（09618）和小米（01810）3家重磅科網股公布首季季績。不過，市場對多間科網公司今年首季業績表現預測偏 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 梁安琪 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 押注Bitcoin「夠勇」 薩爾瓦多一身債 2022/05/14 押注Bitcoin「夠勇」 薩爾瓦多一身債 交易講場 - 港滙弱股市差 2022/05/13 港滙弱股市差 交易講場 - 兩大憧憬撑股市 2022/05/12 兩大憧憬撑股市 交易講場 - 港股外弱中強 2022/05/11 港股外弱中強 交易講場 - 擔心儲局政策失誤 2022/05/10 擔心儲局政策失誤 經濟 人民幣 科技行業 習近平 騰訊 小米 京東集團—SW（09618） 騰訊控股（00700） 小米集團－W（01810）