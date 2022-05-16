3科企首季業績 騰訊先被看淡

中資科網股首季經歷內地經濟放慢、監管持續、美國除牌風波洗禮，本周將有騰訊（00700）、京東（09618）和小米（01810）3家重磅科網股公布首季季績。不過，市場對多間科網公司今年首季業績表現預測偏

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