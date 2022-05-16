穩定幣不穩定 雷曼迷債不是債券

最近再有幣圈爆炸性事件，全球最大的算法穩定幣UST爆煲，與美元脫鈎，總市值暴跌9成以上。以「穩定」作招徠，予人安全印象，UST市值一度登上穩定幣前3名，因而中伏者眾，甚至包括一些機構投資者，登上了新聞

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