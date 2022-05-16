  • 21°C
香港時間 : 2022516日 (週一) 01:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

李家超列政務司長條件 誰是心中人？

名家專區 2022/05/16

分享：

分享：

正當各方關注，未來政務司司長是誰？特首當選人李家超昨日自爆，已有心水人選。政圈人士認為，這反映他與北京就司長人選，已有一定共識，稍後上京領取委任狀，將進一步確定新班子人選。

李家超更首次就政務司司長人選

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

最新專欄文章

有政戲 - 習或來港慶回歸25年 爭議事件要暫緩
2022/05/13
習或來港慶回歸25年 爭議事件要暫緩
有政戲 - 新班子必答 「百日可交甚麼成績？」
2022/05/12
新班子必答 「百日可交甚麼成績？」
有政戲 - 特首辦前世今生 人強馬壯變萎縮
2022/05/11
特首辦前世今生 人強馬壯變萎縮
有政戲 - 開設副司長 牽動下屆新班子布局
2022/05/10
開設副司長 牽動下屆新班子布局
有政戲 - 李開始組班 陳茂波賀詞暗示留任？
2022/05/09
李開始組班 陳茂波賀詞暗示留任？
疫情 李家超 鄧炳強 曾國衞 譚志源

下一篇文章

美經濟拉攏東盟 華積極穩朋友圈
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版