李家超列政務司長條件 誰是心中人？ 名家專區 2022/05/16 分享： 分享： 正當各方關注，未來政務司司長是誰？特首當選人李家超昨日自爆，已有心水人選。政圈人士認為，這反映他與北京就司長人選，已有一定共識，稍後上京領取委任狀，將進一步確定新班子人選。 李家超更首次就政務司司長人選 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 習或來港慶回歸25年 爭議事件要暫緩 2022/05/13 習或來港慶回歸25年 爭議事件要暫緩 有政戲 - 新班子必答 「百日可交甚麼成績？」 2022/05/12 新班子必答 「百日可交甚麼成績？」 有政戲 - 特首辦前世今生 人強馬壯變萎縮 2022/05/11 特首辦前世今生 人強馬壯變萎縮 有政戲 - 開設副司長 牽動下屆新班子布局 2022/05/10 開設副司長 牽動下屆新班子布局 有政戲 - 李開始組班 陳茂波賀詞暗示留任？ 2022/05/09 李開始組班 陳茂波賀詞暗示留任？ 疫情 李家超 鄧炳強 曾國衞 譚志源