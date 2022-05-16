李家超列政務司長條件 誰是心中人？

正當各方關注，未來政務司司長是誰？特首當選人李家超昨日自爆，已有心水人選。政圈人士認為，這反映他與北京就司長人選，已有一定共識，稍後上京領取委任狀，將進一步確定新班子人選。

李家超更首次就政務司司長人選

...