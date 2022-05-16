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【季績看點】電動車股要識睇兩條數

研究報告 17:19 2022/05/16

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摩根大通一份報告下調了內地汽車股今、明兩年盈利預測，但建議投資者集中選擇新能源車股。

查看比亞迪 （01211） 、理想 （02015） 、小鵬汽車 （09868） 、蔚來 （09866） 的公開資料，四家公司都是全球十大新能源汽車市值。3月交付數據顯示，4月中國多地封城，所以不用4月數據，避免偏差。比亞迪3月銷量10.5萬輛，同比增長3.33倍。小鵬汽車交付15414輛新車，同比增長202%。理想汽車交付11034輛理想ONE，同比增長125.2%。蔚來交付9985輛，同比增長37.6%。銷量的高低，技術問題，在下識條鐵，但完全可以同大家講，銷量同售價有關。

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撰文 : 陳建仁

欄名 : 業績拆解

中國 汽車 蔚來－SW（09866） 小鵬汽車－W（09868） 電動車 阿里巴巴－SW（09988） Tesla 汽車股 騰訊

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