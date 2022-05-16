【星級名家】一文盡覽瑞銀汪濤點評亞洲經濟

新冠疫情持續兩年多，疫情衝擊中國進出口貿易，對中國經濟未來發展走勢，瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤緊貼市況作進一步經濟預測，以下同大家逐一報告，一文盡覽最新觀點：

光銀林樵基+聯博王耀維 專訪名家分析港股後向【下一頁】

5月14日

上海封城至今踏入兩個月，當地疫情自4月以來有所回落，單日新增確診個案回落少於1000宗，上海市宣布分三階段逐步有序放寬防疫措施，汪濤指出4月出口走弱，有關詳情，請按 瑞銀汪濤評中國出口走弱【下一頁】

5月7日

美國聯儲局於5月議息會議，一如市場預期0.5%息率；滙率方面，美元顯著走強，最近人民幣兌美元持續貶值、突破6.7關口，瑞銀汪濤調整人民幣預測，有望於今年年中破7關口，其詳細觀點分析，請按【人幣貶勢】由6.3到6.9 瑞銀汪濤評破7機率【下一頁】

5月3日

中共中央政治局於4月29日召開會議表明，對政策支持和放鬆進一步加碼。個別中央政治局會議的議題（房地產、互聯網平台、基建及消費經濟）點評，詳細觀點分析，詳按：【中國經濟】瑞銀汪濤點評政治局會議一覽【下一頁】

4月19日

在穩增長前題下，中國今年實現5.5%經濟增速目標。對於中國經濟增長預測，汪濤指出可能性微乎其微，該行將2022年全年GDP增速下調4.2%，箇中原因是什麼請細閱文章。詳按：【經濟展望】瑞銀汪濤：政府不會「不惜一切代價」實現5.5%【下一頁】

編輯：鍾采餘

欲看詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

新書登場：繼2022年收息全攻略的三冊電子書後（訂戶可按此登入 ），2022年《10大熱門股》深度分析（上冊）已登場，先睹為快的朋友可按此瀏覽，

★★★未成為hket訂戶的朋友，不妨把握我們推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版！名額有限，先到先得，請火速行動！★★★

...