【二季部署】基建受惠國策發力 畢馬威談基建投資增長

回顧一季度，製造業和基建投資繼續穩步回升，在投資的三大支柱中，製造業、基建及房地產投資2022年一季度按年分別增長15.6%、10.5%及0.7%。

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此外，中共中央政策局於4月29日提出「全面加強」基礎設施建設，該行認為基建投資在政策的支持下也大幅提升，投資端需求對經濟增長的貢獻，較去年四季度提高。

一季度基建投資同比增長10.5%，較去年四季度的-2.9%提升約13個百分點，其中電力、熱力的生產和供應業投資增速在一季度保持高速增長。低基數疊加政策支持，2022年一季度基建投資取得開門紅。

分行業來看，受航運條件緊張，價格持續高漲等因素影響，包含遠洋貨物運輸在內的水上運輸業投資，在一季度繼續保持較高增速。還有，倉儲業、水利管理業、公共設施管理業也均有不錯的表現。

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