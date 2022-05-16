  • 21°C
香港時間 : 2022516日 (週一) 18:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【二季部署】基建受惠國策發力 畢馬威談基建投資增長

研究報告 16:55 2022/05/16

分享：

分享：

回顧一季度，製造業和基建投資繼續穩步回升，在投資的三大支柱中，製造業、基建及房地產投資2022年一季度按年分別增長15.6%、10.5%及0.7%。

    點擊圖片放大

光銀林樵基+聯博王耀維 專訪名家分析港股後向【下一頁

此外，中共中央政策局於4月29日提出「全面加強」基礎設施建設，該行認為基建投資在政策的支持下也大幅提升，投資端需求對經濟增長的貢獻，較去年四季度提高。

一季度基建投資同比增長10.5%，較去年四季度的-2.9%提升約13個百分點，其中電力、熱力的生產和供應業投資增速在一季度保持高速增長。低基數疊加政策支持，2022年一季度基建投資取得開門紅。

分行業來看，受航運條件緊張，價格持續高漲等因素影響，包含遠洋貨物運輸在內的水上運輸業投資，在一季度繼續保持較高增速。還有，倉儲業、水利管理業、公共設施管理業也均有不錯的表現。

欲看詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

新書登場：繼2022年收息全攻略的三冊電子書後（訂戶可按此登入），2022年《10大熱門股》深度分析（上冊）已登場，先睹為快的朋友可按此瀏覽

★★★未成為hket訂戶的朋友，不妨把握我們推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版！名額有限，先到先得，請火速行動！★★★

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

相關文章

【藍籌季息】中電有2個原因 券商料首季股息不跌（第三版）
今日
【藍籌季息】中電有2個原因 券商料首季股息不跌（第三版）
【季績看點】電動車股要識睇兩條數
今日
【季績看點】電動車股要識睇兩條數
【內房回暖】碧桂園勁升1成 首套房貸降息內房迎鬆綁訊號
今日
【內房回暖】碧桂園勁升1成 首套房貸降息內房迎鬆綁訊號
【星級名家】一文盡覽瑞銀汪濤點評亞洲經濟
今日
【星級名家】一文盡覽瑞銀汪濤點評亞洲經濟

你可能感興趣

【藍籌季息】中電有2個原因 券商料首季股息不跌（第三版）
今日 15:46
【藍籌季息】中電有2個原因 券商料首季股息不跌（第三版）
【季績看點】電動車股要識睇兩條數
今日 17:19
【季績看點】電動車股要識睇兩條數
【內房回暖】碧桂園勁升1成 首套房貸降息內房迎鬆綁訊號
今日 16:28
【內房回暖】碧桂園勁升1成 首套房貸降息內房迎鬆綁訊號

最新專欄文章

【政策傾斜】壓煤價 火電得力 中銀料盈利回升
今日
【政策傾斜】壓煤價 火電得力 中銀料盈利回升
【藍籌季息】中電有2個原因 券商料首季股息不跌（第三版）
今日
【藍籌季息】中電有2個原因 券商料首季股息不跌（第三版）
【中概股危機】中外券商看法 一文盡閱
2022/05/14
【中概股危機】中外券商看法 一文盡閱
【車股分析】新能源車第二季投資概要（不斷更新）
2022/05/14
【車股分析】新能源車第二季投資概要（不斷更新）
【防守之選】無懼市況 摩通薦高息電訊股（更新股息率預測）
2022/05/14
【防守之選】無懼市況 摩通薦高息電訊股（更新股息率預測）
宏觀分析 大行報告 財政政策 經濟數據表現 經濟 基建 畢馬威 行業

上一篇文章

【季績看點】電動車股要識睇兩條數

下一篇文章

【內房回暖】碧桂園勁升1成 首套房貸降息內房迎鬆綁訊號
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版