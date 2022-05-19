【二季部署】基建受惠國策發力 畢馬威談基建投資增長（第二版）

回顧一季度，製造業和基建投資繼續穩步回升，在投資的三大支柱中，製造業、基建及房地產投資2022年一季度按年分別增長15.6%、10.5%及0.7%。

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此外，中共中央政策局於4月29日提出「全面加強」基礎設施建設，該行認為基建投資在政策的支持下也大幅提升，投資端需求對經濟增長的貢獻，較去年四季度提高。

一季度基建投資同比增長10.5%，較去年四季度的-2.9%提升約13個百分點，其中電力、熱力的生產和供應業投資增速在一季度保持高速增長。低基數疊加政策支持，2022年一季度基建投資取得開門紅。

分行業來看，受航運條件緊張，價格持續高漲等因素影響，包含遠洋貨物運輸在內的水上運輸業投資，在一季度繼續保持較高增速。還有，倉儲業、水利管理業、公共設施管理業也均有不錯的表現。

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（第二版更新於13：06）

製造業行業增速有望改善

疫情陰霾籠罩下，國家統計局公布4月製造業PMI回落47.4，較3月進一步下降。

3月底以來，上海實施封城措施取得新進展，由於近日當地確診人數回落少於1000宗，上海市亦宣布分3階段放寬防疫措施。該行認為，在疫情得到進一步有效控制之前，服務性消費仍面臨較大壓力。同時，製造業投資則保持良好修復態勢。

今年一季度製造業投資按年增15.6%，按季升5個百分點，是支撐固定資產投資增長的重要支柱，該行解釋兩大原因：

（1）出口續支持製造業投資保持強勁。發達經濟體需求持續回暖，新興市場產能尚在修復之中，海外供需差繼續支撐中國出口，帶動企業擴大資本開支；

（2）支持製造業高質量發展的政策持續發力，有利於提升企業的投資信心。

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