【留前鬥後】零售數據揭露美國經濟玄機

連日烏雲密佈後，美股終於在上周五（13日）由低位大幅反彈，曙光乍現。當中，納指大升近4%，收報11805點；標指及道指分別走高2.4%及1.5%，三大指數表現某程度反映市場沽壓紓緩，暫時「止血」。

本周焦點除了有聯儲局利率動向，一系列的經濟數據將悉數公布，美國人的消費能力備受市場關注。

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光銀林樵基+聯博王耀維 專訪名家分析港股後向【下一頁】

美國零售業表現一向是評估經濟強弱的晴雨表。筆者預期，美國4月零售銷貨值表現持平，始於大部分實體店的營運均受累疫情，最顯而易見就是營業時間大為縮減，營業額難免大打折扣。美國多間零售巨擘相繼公布季度業績，包括沃爾瑪（美：WMT）、家得寶（美：HD）、目標百貨（美：TGT）等，相關零售巨企訂下的前景展望及業務指引，亦具有參考價值，甚至可能反映出通脹對消費者購買力的影響。

雖然全球消費者逐漸習慣疫下的新模式，但零售行業仍要跟著時代步伐轉變，向網上世界進行業務發展及品牌構建。

至於美國聯儲局主席鮑威爾於美國時間周二發表演說，亦是焦點所在。市場仍然擔心在高通脹的大環境下，美國聯儲局會過於急速加息，繼而扼殺經濟復甦的進度。

除了鮑威爾，散戶亦可關注有「鷹王」之稱的聖路易斯聯儲行長布拉德、紐約聯儲行長威廉斯等美國聯儲局高層的講話，從各人口中推測下半年的利率走勢。

受加息因素摧殘的美國科技股，年初至今仍未逃出生天。從歷史來看，科技股的估值仍處於高位。真正能夠推動股市的只有兩個因素，即是市盈率和收益。目前市盈率已經很高了，市場現在需要的是更多的利好消息，挽回市場信心。

事實上，根據上市公司公布的財報，很多公司的表現並不差，而進入汰弱留強的年代後，實力雄厚的公司可能會變得更加強大，而實力雄厚的公司，不得不說蘋果（美：AAPL）及微軟（美：MSFT）。雖然兩間公司屬於科技股，近期股價走勢同樣上上落落，但他們的現金流、業務模式及市場定位等都是比較清晰可見。公司亦一直獲利及有源源不絕的客戶，而在雲計算、人工智能和大數據等領域的資本支出預料仍然強勁。

綜合上述因素，筆者認為即使兩間公司在2022年和2023年的營運收入可能會出現下跌，但在最壞情況下，跌幅不會多於10%，企業前景較同行獲看高一綫。

科技股一向是筆者重兵部署的板塊，面對現時大風大浪，整體局勢料在兩個星期後才回穩，或者呈現橫行走高，屆時才出手溝貨或增持，也未嘗不可。

作者：惠峰國際發展董事張玉峰

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