滯脹在重演 美股未跌完

美聯儲加息預期持續升溫，市場的關注愈來愈多。美聯儲加息是不是「雷聲大，雨點小」？歷史上是否有類似的情況？當時美聯儲是如何應對的？資產價格表現如何？對當前有哪些啟示？針對這些問題，中金對歷史上幾次有代表

...