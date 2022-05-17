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滯脹在重演 美股未跌完

名家專區 2022/05/17

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美聯儲加息預期持續升溫，市場的關注愈來愈多。美聯儲加息是不是「雷聲大，雨點小」？歷史上是否有類似的情況？當時美聯儲是如何應對的？資產價格表現如何？對當前有哪些啟示？針對這些問題，中金對歷史上幾次有代表

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撰文 : 中金公司研究團隊

欄名 : 名家觀點

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