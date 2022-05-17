滯脹在重演 美股未跌完 名家專區 2022/05/17 分享： 分享： 美聯儲加息預期持續升溫，市場的關注愈來愈多。美聯儲加息是不是「雷聲大，雨點小」？歷史上是否有類似的情況？當時美聯儲是如何應對的？資產價格表現如何？對當前有哪些啟示？針對這些問題，中金對歷史上幾次有代表 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 中金公司研究團隊 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 安本精選三行業 性別平等增盈利 2022/05/13 安本精選三行業 性別平等增盈利 滙豐劉紹文：上行空間不大 投資仍要謹慎 2022/05/12 滙豐劉紹文：上行空間不大 投資仍要謹慎 中金：中國下半年出口增速放緩 2022/05/11 中金：中國下半年出口增速放緩 安本：投資者須共同構建綠色亞洲 2022/05/06 安本：投資者須共同構建綠色亞洲 專訪 - 鵬格斯李浩德：市況波動 保守為上 2022/05/05 鵬格斯李浩德：市況波動 保守為上 經濟 美國 美元 美股 指數 通脹 貨幣政策 加息 鮑威爾 縮表