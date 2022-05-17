基金沽多撈少 阿里陰霾未散 名家專區 2022/05/17 分享： 分享： 阿里巴巴（09988）股價沉寂多時，終傳利好消息。全球最大對冲基金橋水（Bridgewater）最新披露，在今年首季大手增持阿里美股ADS，持倉大增七成半，似為阿里投資前景投下信心一票。 今次已是著名對 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 港衰退風險 遠較美國高 2022/05/16 港衰退風險 遠較美國高 透視中港美 - 熱錢有出無入 港股易跌難升 2022/05/14 熱錢有出無入 港股易跌難升 透視中港美 - 油股市值登頂 中海油可追升 2022/05/13 油股市值登頂 中海油可追升 透視中港美 - 巨企IPO盛宴 港交所吃不消 2022/05/12 巨企IPO盛宴 港交所吃不消 透視中港美 - 阿里除牌威脅 只遲來不缺席 2022/05/11 阿里除牌威脅 只遲來不缺席 中國 經濟 美國 港股 加息 阿里巴巴 撈底 巴菲特 達里奧 理想汽車—W（02015）