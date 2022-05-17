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基金沽多撈少 阿里陰霾未散

名家專區 2022/05/17

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阿里巴巴（09988）股價沉寂多時，終傳利好消息。全球最大對冲基金橋水（Bridgewater）最新披露，在今年首季大手增持阿里美股ADS，持倉大增七成半，似為阿里投資前景投下信心一票。

今次已是著名對

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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