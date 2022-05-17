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政策催谷消費 中食可升五成

名家專區 2022/05/17

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港股昨日高開低走，內地股市更倒跌收場，但中央政策會催谷消費，因為4月社會消費總額急跌11%，惟見食品、飲料等零售額錄得增長，而內地飲料戰會在夏天開打，中國食品（00506）賣可口可樂始終佔優勢。

中國食

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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