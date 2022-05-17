政策催谷消費 中食可升五成 名家專區 2022/05/17 分享： 分享： 港股昨日高開低走，內地股市更倒跌收場，但中央政策會催谷消費，因為4月社會消費總額急跌11%，惟見食品、飲料等零售額錄得增長，而內地飲料戰會在夏天開打，中國食品（00506）賣可口可樂始終佔優勢。 中國食 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【窮VS脫窮】ATM季績左右五窮月 摩通轉軚撐科網股（第四版） 2022/05/16 【窮VS脫窮】ATM季績左右五窮月 摩通轉軚撐科網股（第四版） 中字股實力談 - 信義光能擴產 盈利復高增長 2022/05/14 信義光能擴產 盈利復高增長 中字股實力談 - 【無懼走資】港股黑色星期五急彈 大市築底還是彈完散？（第四版） 2022/05/13 【無懼走資】港股黑色星期五急彈 大市築底還是彈完散？（第四版） 中字股實力談 - 深國估值低 具分拆概念 2022/05/13 深國估值低 具分拆概念 中字股實力談 - 【走資再現】港股要重演2018年戲碼？（第四版） 2022/05/12 【走資再現】港股要重演2018年戲碼？（第四版） 市盈率 市帳率 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 疫情 中國 經濟 港股 銀行