【上海解封】撈底關鍵信號釋放  撈底股一字記之曰：食

上海疫情基本受控，昨日開始執行階段性的復商復市，6月起將全面解封，全面恢復正常生產生活。這是撈底關鍵信號之一，因為最壞情況已過。

最壞情況就是受疫情影響，消費零售大跌。昨日國家統計局數據顯示，4月份，社會消費品零售總額29483億元（人民幣，下同），同比下降11.1%；其中，餐飲收入同比大跌22.7%，衝擊顯著。隨著5月疫情受控，上海6月全面解封，相信最壞情況已過，餐飲消費將會迎來報復性反彈。

根據沙利文調查，疫情後接近9成消費者最想的吃的餐飲首選火鍋。火鍋行業的龍頭海底撈 （06862） 必然是餐飲消費撈底板塊首選。過去兩年，受疫情影響，海底撈股價已經由高位跌近9成，值博率非常高。

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