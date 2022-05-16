新聞版權角力 科企佔盡上風 國際 22:48 2022/05/16 分享： 分享： 作為新聞界一員，筆者難免較注意新聞業相關的消息，最近就留意到一則關於Facebook母企Meta與新聞機構版權角力的消息，指Meta見平台上新聞內容瀏覽量下降，考慮削減向新聞機構付費。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 穩定幣不穩定 雷曼迷債不是債券 2022/05/15 穩定幣不穩定 雷曼迷債不是債券 如果沒有口罩令 你會繼續戴嗎？ 2022/05/14 如果沒有口罩令 你會繼續戴嗎？ 新西蘭走出疫情 入境改制搶精英 2022/05/14 新西蘭走出疫情 入境改制搶精英 小馬可斯大熱勝選 菲律賓版「因父之名」 2022/05/13 小馬可斯大熱勝選 菲律賓版「因父之名」 烏克蘭欲入歐脫貧 注定困難重重 2022/05/11 烏克蘭欲入歐脫貧 注定困難重重 你可能感興趣 穩定幣不穩定 雷曼迷債不是債券 22:57 2022/05/15 穩定幣不穩定 雷曼迷債不是債券 如果沒有口罩令 你會繼續戴嗎？ 13:05 2022/05/14 如果沒有口罩令 你會繼續戴嗎？ 新西蘭走出疫情 入境改制搶精英 13:06 2022/05/14 新西蘭走出疫情 入境改制搶精英 最新專欄文章 國金札記 - 穩定幣不穩定 雷曼迷債不是債券 2022/05/16 穩定幣不穩定 雷曼迷債不是債券 穩定幣不穩定 雷曼迷債不是債券 2022/05/15 穩定幣不穩定 雷曼迷債不是債券 如果沒有口罩令 你會繼續戴嗎？ 2022/05/14 如果沒有口罩令 你會繼續戴嗎？ 國金札記 - 如果沒有口罩令 你會繼續戴嗎？ 2022/05/13 如果沒有口罩令 你會繼續戴嗎？ 國金札記 - 新西蘭走出疫情 入境改革搶精英 2022/05/12 新西蘭走出疫情 入境改革搶精英 壟斷 社交平台 Meta Google 政治 Twitter Facebook Alphabet