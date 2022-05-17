新盤賣得快好世界 名家專區 14:30 2022/05/17 分享： 分享： 新盤攻勢一浪接一浪，錦上路站柏瓏II連日加推，並部署周五展開大型銷售，反映發展商有見一手市場氣氛回暖，乘着「北部都會區」發展的熱潮，加速推盤搶盡市場購買力。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 千萬元車位隨時又出現？ 2021/06/21 千萬元車位隨時又出現？ 新盤重現「呼吸PLAN」？ 2021/11/23 新盤重現「呼吸PLAN」？ 發展商推餘貨試水溫 部署復常「新盤總攻日」 2022/03/30 發展商推餘貨試水溫 部署復常「新盤總攻日」 疫後爆新盤戰 鬥快鎖定客源 2022/04/26 疫後爆新盤戰 鬥快鎖定客源 你可能感興趣 千萬元車位隨時又出現？ 09:00 2021/06/21 千萬元車位隨時又出現？ 新盤重現「呼吸PLAN」？ 12:53 2021/11/23 新盤重現「呼吸PLAN」？ 發展商推餘貨試水溫 部署復常「新盤總攻日」 23:04 2022/03/30 發展商推餘貨試水溫 部署復常「新盤總攻日」 最新專欄文章 專家樓論 - 今明兩年 細單位入伙潮 今日 今明兩年 細單位入伙潮 專家樓論 - 3年總計 邊區最多新樓 2022/05/16 3年總計 邊區最多新樓 新盤加推加價克制 維持貨如輪轉策略 2022/05/14 新盤加推加價克制 維持貨如輪轉策略 專家樓論 - 樓價穩定 負擔變輕 要增加多少收入？ 2022/05/13 樓價穩定 負擔變輕 要增加多少收入？ 專家樓論 - 沙中綫開通 追落後之選 2022/05/12 沙中綫開通 追落後之選 銷售安排 香港物業 柏瓏II NOVO LAND Silicon Hill 柏瓏I 北部都會區 白石角 一手市場 發展商