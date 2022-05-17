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新盤賣得快好世界

名家專區 14:30 2022/05/17

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新盤攻勢一浪接一浪，錦上路站柏瓏II連日加推，並部署周五展開大型銷售，反映發展商有見一手市場氣氛回暖，乘着「北部都會區」發展的熱潮，加速推盤搶盡市場購買力。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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