新聞版權角力 科企佔盡上風 名家專區 2022/05/17 分享： 分享： 作為新聞界一員，筆者難免較注意新聞業相關的消息，最近就留意到一則關於Facebook（fb）母企Meta與新聞機構版權角力的消息，指Meta見平台上新聞內容瀏覽量下降，考慮削減向新聞機構付費。 率先報道 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 新聞版權角力 科企佔盡上風 2022/05/16 新聞版權角力 科企佔盡上風 國金札記 - 穩定幣不穩定 雷曼迷債不是債券 2022/05/16 穩定幣不穩定 雷曼迷債不是債券 穩定幣不穩定 雷曼迷債不是債券 2022/05/15 穩定幣不穩定 雷曼迷債不是債券 如果沒有口罩令 你會繼續戴嗎？ 2022/05/14 如果沒有口罩令 你會繼續戴嗎？ 國金札記 - 如果沒有口罩令 你會繼續戴嗎？ 2022/05/13 如果沒有口罩令 你會繼續戴嗎？ 媒體 社交平台 Facebook Google YouTube Twitter Meta Alphabet