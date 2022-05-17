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新聞版權角力 科企佔盡上風

名家專區 2022/05/17

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作為新聞界一員，筆者難免較注意新聞業相關的消息，最近就留意到一則關於Facebook（fb）母企Meta與新聞機構版權角力的消息，指Meta見平台上新聞內容瀏覽量下降，考慮削減向新聞機構付費。

率先報道

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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