2司長留任機會高 今拍板設副司長 名家專區 2022/05/17 分享： 分享： 特首當選人李家超正全力組班，行政會議今天亦將拍板政府架構重組方案，包括增設兩名副司長，以強化下屆政府的政策統籌工作，並由3司13局變成3司15局，配合李家超的施政新風。 開設副司長的職位，可令李家超在組 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 李家超列政務司長條件 誰是心中人？ 2022/05/16 李家超列政務司長條件 誰是心中人？ 有政戲 - 習或來港慶回歸25年 爭議事件要暫緩 2022/05/13 習或來港慶回歸25年 爭議事件要暫緩 有政戲 - 新班子必答 「百日可交甚麼成績？」 2022/05/12 新班子必答 「百日可交甚麼成績？」 有政戲 - 特首辦前世今生 人強馬壯變萎縮 2022/05/11 特首辦前世今生 人強馬壯變萎縮 有政戲 - 開設副司長 牽動下屆新班子布局 2022/05/10 開設副司長 牽動下屆新班子布局 政治 李家超 陳茂波 鄭若驊 民建聯 律政司 財政司 發展局 保安局 葉劉淑儀