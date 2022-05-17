2司長留任機會高 今拍板設副司長

特首當選人李家超正全力組班，行政會議今天亦將拍板政府架構重組方案，包括增設兩名副司長，以強化下屆政府的政策統籌工作，並由3司13局變成3司15局，配合李家超的施政新風。

開設副司長的職位，可令李家超在組

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