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2司長留任機會高 今拍板設副司長

名家專區 2022/05/17

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特首當選人李家超正全力組班，行政會議今天亦將拍板政府架構重組方案，包括增設兩名副司長，以強化下屆政府的政策統籌工作，並由3司13局變成3司15局，配合李家超的施政新風。

開設副司長的職位，可令李家超在組

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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