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【恒指季檢】京東港股佔比升逾八成流通量增 恒指比重料倍升（第二版）

財金 12:50 2022/05/17

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恒指公司將於本周五（20/5）公布最新季檢結果，以過去數個季度恒指公審慎取態看，今季預期仍不會納入快手 （01024） 、京東健康 （06618） 及3家造車新勢力等未盈利大型科技股。今次季檢中，相信以港股佔比及流通市值同大增的京東 （09618） 為受惠最大科網股。

在過去3個月，京東美資股東頻頻大舉搬倉來港，加上大股東騰訊 （00700） 向全體股東派發總值逾千億元京東實股，令京東計入恒指的港股持倉比重由不足4成半急增至最近逾8成。加上騰訊派股後千億股份全部成為流通市值，粗略計京東今次季檢中，佔恒指及國指比重有望倍增。

恒指公司計算由美回流港股上市中概股的做法，一直只計在港註冊股份，再按流通系數計算納入恒指市值。上次2月中恒指季檢時，京東港股佔比只有約43.9%，騰訊向股東派發的逾10%持貨仍未分派，流通系數為65%。

現京東存放於中央結算的港股比重已增至逾8成，騰訊豪派京東持股後流通系數估計上調至約75%。按京東佔恒指及國指市值比重，料約由目前......

相關文章：京東美股東搬貨1600億來港 美退市在刧難逃?

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 大市拆局

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