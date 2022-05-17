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【反彈部署】滲透率目標提早達標 新能源車有力再上

研究報告 16:46 2022/05/17

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據中汽協數據，受疫情影響，4月汽車銷量下滑幅度較大。相對之下，新能源汽車銷量繼續強勢。汽車行業正醖釀投資機遇，受消息影響，與電動車有關的股價錄得升幅。

4月、1至4月的新能源車銷量分別為29.9萬輛及155.6萬輛，按年分別增長44.6%及112.2%，滲透率分別為25.32%及20.23%。新能源汽車滲透率持續提升，整體接近2025年的規劃目標，按照目前的增速，今年有望提前達到目標值。

4月汽車整體銷量下滑幅度較大，銷量118.1萬輛，按年下滑47.6%，1至4月銷量769.1萬輛，按年下滑12.1%。當中新能源車數據亮麗，1至4月新能源乘用車累計銷量按年增長114.3%；相比之下，4月傳統車零售69.7萬輛，按年下降50.2%，按月下降27.8%。

今年1至4月傳統車按年增速分別為-12.3%、-24.6%、-34.9%和-50.2%，與新能源車走勢形成顯著差異。

光銀林樵基+聯博王耀維 專訪名家分析港股後向【下一頁

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車型不同的滲透率

新能源車根據軸距，大致可分為A00、A0、A、B、C級等等多個級數，A00軸距最短，車身袖珍；C、D的軸距長，字母愈往後便多數是豪華或高端車型。A00級的純電動車已完成完全覆蓋，代表車款：宏光MiniEV。現時A級車仍然以燃油車為主，但在近期A級車的新能源滲透率達到22.1%。4月A0及以下車型新能源滲透率為63.9%，按月下降2.8pct，主要原因是4月宏光MiniEV 4月銷售25273輛，按月下降40.6%（主要受疫情和產品漲價影響，3月24日起宏光MiniEV漲價4000至4200元）；

B級及以上車型的新能源滲透率為19.0%，按月下降11.5pct（主要原因是特斯拉4月零售僅1733輛，按月下降97%）；A級車的新能源滲透率達到22.1%，按月提升1.0pct，主要是比亞迪秦PLUSDM、宋PLUS、元PLUSEV等車型的熱銷。

新能源滲透率平穩

4月份新能源滲透率為27.4%，較3月下降4.1pct，主要原因是4月新能源車企如特斯拉等產能受限程度較大，新能源車銷量按月下降幅度大於傳統車；今年1至4月份新能源滲透率達到22.4%，和去年相比提升了8.1pct，主要原因是新能源車相比燃油車的產品力優異帶來熱銷。

比亞迪4月表現優異，4月銷售新能源車8.9萬輛，按年增長305.6%，按月下降14.9%，在疫情對汽車行業帶來較大負面影響的背景下表現優異。其中純電動車按年增長347.5%，按月下降19.0%；插電混動車按年增長494.6%，按月下降9.9%。

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二綫城市增速快

今年以來上海、深圳、廣州、天津（限購城市）均受到疫情影響，蘇州、鄭州（非限購城市）等地也有疫情反復；其中上海今年乘用車累計銷量按年下降35%，今年新能源車累計銷量按年下降27%，其余城市新能源乘用車依然實現30%以上的增速，表現顯著好於乘用車整體銷量。今年成都、重慶、蘇州等非限購城市（二城市）新能源乘用車均實現150%至250%的高增速。

國產車銷量驚人

10萬元以下區間內，4月熱銷車型TOP10中，五菱宏光MiniEV以2.5萬輛的成績穩居榜首；

10至20萬元區間內，4月份熱銷車型TOP10中，新能源車有比亞迪宋PLUS和秦PLUS兩款車型，銷量分別為1.5萬輛和1.2萬輛；

20至30萬元區間內，4月份熱銷車型TOP10中，比亞迪漢EV以7647輛的成績位居榜首，比亞迪唐DM銷售6508輛，位居第四名；

30至40萬元區間內，4月份熱銷車型TOP10中，理想ONE、極氪001和蔚來ES6分別銷售4206、2159和2051輛，分別位居第5、第8和第10名；

外國電動車依然佔有大量市場份額

30至40萬元區間內，1至4月份熱銷車型TOP10中，特斯拉Model Y、理想ONE、蔚來ES6。分別銷售7.6萬、3.6萬和1.6萬輛，分別位居第1、第4和第8名；

40萬元以上區間內，1至4月份熱銷車型TOP10以傳統BBA為主，入圍的兩款新能源車為奔馳E級L-PHEV和華晨寶馬5系L-PHEV。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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