【內地疫情】保增長與保生命 「防疫經濟學」激辯 中國 08:00 2022/05/18 分享： 分享： 內地Omicron疫情已持續近兩月，隨著4月經濟數據逐步披露，防疫傷口公之於眾，經濟界有關清零經濟代價的討論也更旺盛，各種「防疫經濟學」翻新出籠。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 胡錫進：只要抗疫而不計經濟和其餘 決不會是中國的風格 2022/05/15 胡錫進：只要抗疫而不計經濟和其餘 決不會是中國的風格 二季度經濟會負增長？統計局這樣點評中國經濟前景 2022/05/16 二季度經濟會負增長？統計局這樣點評中國經濟前景 倡派錢基層中小企穩經濟 內地官媒：防疫不能做過頭事 2022/05/17 倡派錢基層中小企穩經濟 內地官媒：防疫不能做過頭事 發改委信心喊話：政策靠前發力 相信經濟運行很快回歸正常 2022/05/17 發改委信心喊話：政策靠前發力 相信經濟運行很快回歸正常 你可能感興趣 胡錫進：只要抗疫而不計經濟和其餘 決不會是中國的風格 20:43 2022/05/15 胡錫進：只要抗疫而不計經濟和其餘 決不會是中國的風格 二季度經濟會負增長？統計局這樣點評中國經濟前景 13:04 2022/05/16 二季度經濟會負增長？統計局這樣點評中國經濟前景 倡派錢基層中小企穩經濟 內地官媒：防疫不能做過頭事 13:23 2022/05/17 倡派錢基層中小企穩經濟 內地官媒：防疫不能做過頭事 經濟衰退 財政政策 經濟數據表現 防疫措施 疫情 經濟 GDP 政治 國家統計局 北京