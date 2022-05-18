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【內地疫情】保增長與保生命 「防疫經濟學」激辯

中國 08:00 2022/05/18

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內地Omicron疫情已持續近兩月，隨著4月經濟數據逐步披露，防疫傷口公之於眾，經濟界有關清零經濟代價的討論也更旺盛，各種「防疫經濟學」翻新出籠。

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