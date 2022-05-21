【通脹Vs衰退】一類商品前景較淡（第四版）

現貨金昨晚收報每盎斯1,846.5美元，按周升1.9%。反觀紐約期油、LME（倫敦金屬交易所）期銅及LME期鋁，按周分別升約2.5%、2.9%及5.7%，似乎與本文第一至第三版的建銀國際預期吻合，金相關表現相對較弱，而鋁因庫存問題、潛在供不應求等因素，較銅看高一綫。

詳細分析，請回看本文第一至第三版。

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【第三版刊於5月19日 18：42】

至於本文第一版所言，走勢仍未轉弱的能源方面，繼上周末德國表示將在今年底前，逐步停止進口俄羅斯石油之後，據建銀國際報告指，預期中國可能將很快放鬆疫情封鎖，以及美國今年夏季汽油需求將超出預期，支持了油價。

該報告續指，國際能源署（IEA）預計，如果歐盟實施停止購買俄羅斯出口產品的計劃，可能令俄羅斯每日石油產量减少約300萬桶，並造成全球貿易流動的重大轉變和嚴重的供應中斷，惟該機構也預計......

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【第二版刊於10：26】

承本文第一版所言，在通脹、利息、商品供求關係等因素下，能源及農產品價格走勢仍未轉弱，反而金屬價格，尤其是金價因沒有為投資者提供現金收入之餘，更要付倉租及其他開支，而較受累於利率上升，表現最弱。

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另外，建銀國際指，銅庫存呈現持續上升趨勢（見圖七），反觀鋁庫存......

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【第一版刊於08：17】

通脹未見明顯降之際，美國第一季GDP意外下跌，加上英倫銀行早前的議息會議後聲明，卻加劇市場對經濟出現衰退的憂慮，商品指數強勢不再（見圖一）。惟各類商品因各有原因而表現走勢各異，例如能源及農產品指數仍屬強勢（見圖二及圖二）。所以，商品投資者宜部署合適的配置。

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光銀林樵基+聯博王耀維 專訪名家分析港股後向【下一頁】

在開始詳細分析前，先看看餘下2類商品指數表現。銅、鋁等金屬因於工業生產，在經濟衰退陰霾下，基本金屬指數走勢難免......

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