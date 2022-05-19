【通脹Vs衰退】各類商品如何取捨

通脹未見明顯降之際，美國第一季GDP意外下跌，加上英倫銀行早前的議息會議後聲明，卻加劇市場對經濟出現衰退的憂慮，商品指數強勢不再（見圖一）。惟各類商品因各有原因而表現走勢各異，例如能源及農產品指數仍屬強勢（見圖二及圖二）。所以，商品投資者宜部署合適的配置。

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光銀林樵基+聯博王耀維 專訪名家分析港股後向【下一頁】

在開始詳細分析前，先看看餘下2類商品指數表現。銅、鋁等金屬因於工業生產，在經濟衰退陰霾下，基本金屬指數走勢難免......

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