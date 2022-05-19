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【通脹Vs衰退】各類商品如何取捨（第二版）

研究報告 10:13 2022/05/19

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承本文第一版所言，在通脹、利息、商品供求關係等因素下，能源及農產品價格走勢仍未轉弱，反而金屬價格，尤其是金價因沒有為投資者提供現金收入之餘，更要付倉租及其他開支，而較受累於利率上升，表現最弱。

另外，建銀國際指，銅庫存呈現持續上升趨勢（見圖七），反觀鋁庫存......

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－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【第一版刊於08：17】

通脹未見明顯降之際，美國第一季GDP意外下跌，加上英倫銀行早前的議息會議後聲明，卻加劇市場對經濟出現衰退的憂慮，商品指數強勢不再（見圖一）。惟各類商品因各有原因而表現走勢各異，例如能源及農產品指數仍屬強勢（見圖二及圖二）。所以，商品投資者宜部署合適的配置。

    點擊圖片放大
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光銀林樵基+聯博王耀維 專訪名家分析港股後向【下一頁

在開始詳細分析前，先看看餘下2類商品指數表現。銅、鋁等金屬因於工業生產，在經濟衰退陰霾下，基本金屬指數走勢難免......

藍籌相關券商看法，詳見：【長和系】【中電】【滙豐】【恒地系】【港鐵】【中移動】【中銀】【中行

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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