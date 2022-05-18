【投資必讀】專業投資者都知道的通脹基本面

提起通脹，許多人會直接聯想到其中的惡性循環，但其實通脹有好有壞，好好利用的話，甚至可以增值資產。 不過，你又是否真的了解通脹？到底，通脹的實際基本面如何運作，又如何影響消費者及投資者？今次，用人話一次過與你深入探討！

簡單講，通脹（通貨膨脹）是一種現象，指商品及服務的平均價格隨時間上漲，但貨幣的購買力卻下降。當然，總有個別商品或服務價格會隨時間下跌，但整體來說，衣食住行各方面（包括日常娛樂）的價格水平都隨經濟環境而提高，同時貨幣卻出現貶值情況，進而增加了我們的生活成本。

光銀林樵基+聯博王耀維 專訪名家分析港股後向【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +2

通脹的成因

通脹可分為兩大類型：1）成本型通脹 - 即因｢生產成本增加｣而衍生的通脹；2）需求型通脹 - 即｢經濟體的總需求增長高於總供應量｣而衍生的通脹，而導致這兩類型通脹的成因有很多。

1）成本型通脹之成因：

原材料價格上漲

原有資源變得稀缺

勞動力成本增加（因勞動力市場緊張或生產力下降所致）

政府監管法規（如稅收）

2）需求型通脹之成因：

經濟復甦刺激消費，增加商品及服務的需求

政府加印銀紙，或貨幣匯率走弱，貨幣供應量增加

利率下降，使個人及企業借貸成本降低

政府增加開支

減稅下促進消費活動

此外，還用通脹預期中的固有型通脹（Built-in inflation），即因合理預期而所引起的通脹，通常與薪金及勞動力有關，當僱員預期未來價格會上升時，他們便會要求調整薪金，以增加他們的日常購買力，這會促使市場提高商品及服務價格。

衡量通脹高低

衡量通脹高低的其中一種方法就是分析指數，而最常用到的就是消費者物價指數（CPI）。

各個經濟體的商品及服務價格權重不同，透過 CPI 便可清楚了解到一個經濟體中｢一籃子｣商品及服務的平均價格，同時準確反映該經濟體的普遍消費情況。當 CPI 上升時，即表示通脹出現，而其增幅速度可反映期間的通脹率。

除了 CPI 外，也可透過躉售物價指數（WPI）或生產物價指數（PPI）。前者是從製造商角度衡量通脹，反映了商品在出售前的價格，而後者則從銷售者角度出發，專注於商品出廠後的平均價格變化。

通脹對消費者有什麼影響？

如一開始提到，通脹讓人聯想到購買力隨時間下降，但這不代表通脹百害無一利，通脹對各個經濟體的影響不同，至少在宏觀經濟層面上，輕微通脹有助部分板塊增長。

例如債務、土地及房地產的持份者往往受惠於通脹環境，另外，薪金與通脹掛鉤的行業亦不會過分因通脹造成負面影響。相反，如退休人士、通脹環境下薪金無增長人士、依賴儲蓄戶口賺息（利率卻低於通脹率）人士或靠固定利率做借貸的貸方則普遍會因通脹做成虧損。

輕微通脹之所以有利經濟，原因是市場會將之視為一個訊號，以確保經濟運行及價格穩定之間取得平衡，進而促使生產方推出更多商品，最終刺激消費。經濟學上無一個標準的通脹率可確保經濟平穩，但大多數經濟學家認為約 2% - 3% 的通脹率有助刺激經濟。

不過，當通脹加劇，甚至超過實質經濟增長時，便會影響生活。由於消費者預期商品價額會在短期內上升，而生產商則可能會加價以應對更高需求，市場便會出現盲目消費，如疫情初期出現廁紙及消毒用品搶購一空，口罩價格短期急升等情況，當出現供不應求的情況時，便會衍生需求型通脹，進而打擊市場的消費意欲。

最極端的例子是惡性通脹，物價升幅速度極快，今個月的麵包價格可能就是下月正常升幅的 1,000 倍，這情況最終會導致一個貨幣體系崩潰。

而 2007 年時，惡性通脹正出現於津巴布韋，當時的物價每日翻倍，在 2008 年 11 月時，國內的通脹率已達到每月 79,000,000,000%，水電短缺情況變得普遍，嚴重影響日常生活不止，連中央銀行也直接放棄津巴布韋元為法定貨，改為美元及南非蘭特.

央行控制通脹的方式

一個健康的經濟體由各個領域的持份者組成，唯獨控制通脹率上只有金融監管機構及央行具有這能力，如央行可提高利率，促使個人及企業的借貸成本增加，甚至可放慢大規模買入資產，或控制國內的貨幣匯率，而這些影響經濟運行的方式正式央行貨幣政策的一部分。

當然，政府的參與度都佔一部分，經濟價格會按稅率、｢派糖方式｣或基建開支而有所不同，總言之，直接受政府的財政措施影響。

上述的方式造成的通脹，無論是機構、央行或政府，會直接影響資產價格，尤其是股票及債券。如果央行決定提高息率抗通脹的話，具固定票面利率的債券便會隨利率升幅而失去吸引力，通常投資者會轉為投資股票以獲得更高回報，導致股票價格可能會進一步上升。

欲看詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

新書登場：繼2022年收息全攻略的三冊電子書後（訂戶可按此登入 ），2022年《10大熱門股》深度分析（上冊）已登場，先睹為快的朋友可按此瀏覽，

★★★未成為hket訂戶的朋友，不妨把握我們推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版！名額有限，先到先得，請火速行動！★★★

...