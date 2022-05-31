【復市機遇】 酒吧重開 青啤飲勝 （第三版）

（更新了第三至五段）

政府已經放寬第二階段社交距離措施，關閉逾4個月的處所終重開，包括酒吧、酒館和夜店等。究竟那些啤酒股可趁機留意？而通脹時代，食品飲料股中，又有否投資機會呢？天風證券研究報告就着啤酒、調味品、速凍食品、乳製品和軟飲料等行業作出分析。當中指出啤酒行業短期來看，疫後復甦彈性最大。

天風證券對青島啤酒 （00168） （滬︰600600）的評價是高端化戰略愈加清晰，預計2022年新一輪提價逐步落地，利潤彈性有望逐步釋放。而燕京啤酒（深：000729）的評價是U8大單品引領結構升級，內部效率有望持續改善。

看回復星國際 （00656） 悉售青島啤酒H股持股，以每股配售價62元配售約6,677.67萬股青啤H股。

富瑞發表報告指，是次復星出售持股料對青啤H股股價影響正面，因復星是否出售，自2019年以來對青啤而言一直是陰霾，並令青啤的A股及H股價差擴大。

青島啤酒5月31日收市升2.75元或4.2%，報67.8元。

■啤酒板塊高端化邏輯持續兌現，提價傳導相對順暢，疫後復甦彈性大。

啤酒行業銷量端2021年12月受益於基數效應、餐飲場景恢復、管道備貨信心等因素，普遍實現開門紅高增，3月在疫情衝擊下，取決於基地市場情況及全國化程度均受到不同程度影響；但結構端來看，整體噸價水準穩步提升，中高端產品增幅領跑，帶動整體結構優化上行。

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此外，2021年提價傳導相對順暢，各公司原材料適時鎖價，上半年成本整體可控，下半年仍需觀察。天風證券認為啤酒行業短期來看疫後復甦彈性最大，長期來看高端化進程加速，伴隨整體競爭格局持續優化，結構升級邏輯在供給端巨頭的推動下持續強化，費用投入及產能效率持續改善，看好整體行業Beta*值機會。

*符號「β」，是一種風險指數，用來衡量個別股票或股票基金相對於整個股市的價格波動情況。β值愈高，意味着股票相對於業績評價基準的波動性愈大，反之亦然。當β=1時，表示該股票的收益和風險與大盤指數收益和風險一致；當β>1時，表示該股票收益和風險均大於大盤指數的收益和風險。

青島啤酒 （00168） （滬︰600600）︰高端化戰略愈加清晰，費效優化利潤彈性逐步釋放。

2021年公司銷量維持平穩增長，高端化進程加速，噸價按年升逾7%至3,741.8元/噸（人民幣．下同），實現穩步抬升。近年來公司不斷加快在高端及超高端領域布局，2021年輕島啤酒高檔以上產品實現銷量按年升約14.2%至52萬千升，其中白啤等產品表現亮眼。2022年第一季公司1至2月順利實現開門紅高增，銷量實現雙位數增長，3月基地市場（主要是山東和東北地區）受疫情影響較大，2022Q1銷量整體按年下滑2.8%。

燕京啤酒（深：000729）︰U8大單品引領結構升級，內部效率有望持續改善

U8大單品引領結構升級，內部效率有望持續改善。大單品放量帶動下銷量端持續增長，2021年公司實現啤酒銷量362.09萬千升（+2.42%）；實現噸價3,089.81元人民幣（+8.3%）；22第一季公司實現啤酒銷量85.38萬千升（+3.4%）。目前公司產品矩陣中，U8放量高增勢頭可觀，22第一季按年增長超70%，V10、新雪鹿等單品有望效仿U8成功經驗持續培育。

從內部治理來看，目前公司治理端正處於邊際改善進程中，一方面在產能端，公司通過產綫調停、產銷分離等方式優化產能效率；另一方面，從人員激勵、全國化市場建設、區域竄貨管理、全管道行銷等方面加大市場化改革，激發內部經營活力。

目前成本端仍存在較大壓力，但公司22第一季在U8放量帶動下，結構優化，銷量提升，利潤端實現扭虧為盈。展望全年，公司或將通過加麥、俄麥等不同區域麥芽替代採購、罐化率提升、結構優化等方式以對沖成本壓力。

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但結構端來看，高端化持續加速，主品牌青島啤酒銷量同按年增長5.1%，噸價按年增長6.1%。一季度原材料成本仍有所壓力，但噸價提升一定程度對沖成本壓力，整體費效提升進程也穩健推進。天風證券預計伴隨公司2021年提價正在有序傳導、2022年新一輪提價逐步落地，利潤彈性有望逐步釋放......

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