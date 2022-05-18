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熱炒上海復常 車股搶先出發

名家專區 2022/05/18

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內地疫情初見受控，上海本周一公布大部分地區達致「社會面清零」，即時放寬部分疫情防控措施，目標6月底前全面復常。消息成推動恒指昨勁彈逾3%催化劑，重磅藍籌科網股領漲外，主要車股近全綫飈升表現最亮麗。

車股

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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