熱炒上海復常 車股搶先出發 名家專區 2022/05/18 分享： 分享： 內地疫情初見受控，上海本周一公布大部分地區達致「社會面清零」，即時放寬部分疫情防控措施，目標6月底前全面復常。消息成推動恒指昨勁彈逾3%催化劑，重磅藍籌科網股領漲外，主要車股近全綫飈升表現最亮麗。 車股 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 基金沽多撈少 阿里陰霾未散 2022/05/17 基金沽多撈少 阿里陰霾未散 透視中港美 - 港衰退風險 遠較美國高 2022/05/16 港衰退風險 遠較美國高 透視中港美 - 熱錢有出無入 港股易跌難升 2022/05/14 熱錢有出無入 港股易跌難升 透視中港美 - 油股市值登頂 中海油可追升 2022/05/13 油股市值登頂 中海油可追升 透視中港美 - 巨企IPO盛宴 港交所吃不消 2022/05/12 巨企IPO盛宴 港交所吃不消 恒生指數 汽車股 港股 吉利汽車（00175） 比亞迪股份（01211） 理想汽車—W（02015） 長城汽車（02333） 蔚來－SW（09866） 小鵬汽車－W（09868） 新能源