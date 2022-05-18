光銀林樵基：數據偏弱 政策加碼

由於新冠疫情在中國多個城市復燃，嚴格的防疫措施和城市封鎖影響4月的整體經濟發展，擾亂消費及生產生活的正常運作。工業生產、零售消費、房地產投資這些主要經濟指標均有不同程度的收縮，反映國內企業面臨較大的經

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