光銀林樵基：數據偏弱 政策加碼 名家專區 2022/05/18 分享： 分享： 由於新冠疫情在中國多個城市復燃，嚴格的防疫措施和城市封鎖影響4月的整體經濟發展，擾亂消費及生產生活的正常運作。工業生產、零售消費、房地產投資這些主要經濟指標均有不同程度的收縮，反映國內企業面臨較大的經 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林樵基 光銀國際董事總經理兼研究部主管 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 滯脹在重演 美股未跌完 2022/05/17 滯脹在重演 美股未跌完 安本精選三行業 性別平等增盈利 2022/05/13 安本精選三行業 性別平等增盈利 滙豐劉紹文：上行空間不大 投資仍要謹慎 2022/05/12 滙豐劉紹文：上行空間不大 投資仍要謹慎 中金：中國下半年出口增速放緩 2022/05/11 中金：中國下半年出口增速放緩 安本：投資者須共同構建綠色亞洲 2022/05/06 安本：投資者須共同構建綠色亞洲 疫情 中國 經濟 零售 通脹 貿易 貨幣政策 商品 失業率 CPI