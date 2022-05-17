北約邊界再擴 世界增添動盪 國際 23:01 2022/05/17 分享： 分享： 烏克蘭戰爭對世界地緣政治形勢，帶來又一永久性重大變化，數十年來一直堅拒加入北約（NATO）的芬蘭及瑞典轉軚，確認將申請加入北約，土耳其阻撓意在爭取着數，即可以講數，意味最終會同意，北約再添兩員已無法逆轉。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 新聞版權角力 科企佔盡上風 2022/05/16 新聞版權角力 科企佔盡上風 穩定幣不穩定 雷曼迷債不是債券 2022/05/15 穩定幣不穩定 雷曼迷債不是債券 如果沒有口罩令 你會繼續戴嗎？ 2022/05/14 如果沒有口罩令 你會繼續戴嗎？ 新西蘭走出疫情 入境改制搶精英 2022/05/14 新西蘭走出疫情 入境改制搶精英 小馬可斯大熱勝選 菲律賓版「因父之名」 2022/05/13 小馬可斯大熱勝選 菲律賓版「因父之名」 你可能感興趣 新聞版權角力 科企佔盡上風 22:48 2022/05/16 新聞版權角力 科企佔盡上風 穩定幣不穩定 雷曼迷債不是債券 22:57 2022/05/15 穩定幣不穩定 雷曼迷債不是債券 如果沒有口罩令 你會繼續戴嗎？ 13:05 2022/05/14 如果沒有口罩令 你會繼續戴嗎？ 最新專欄文章 國金札記 - 新聞版權角力 科企佔盡上風 2022/05/17 新聞版權角力 科企佔盡上風 新聞版權角力 科企佔盡上風 2022/05/16 新聞版權角力 科企佔盡上風 國金札記 - 穩定幣不穩定 雷曼迷債不是債券 2022/05/16 穩定幣不穩定 雷曼迷債不是債券 穩定幣不穩定 雷曼迷債不是債券 2022/05/15 穩定幣不穩定 雷曼迷債不是債券 如果沒有口罩令 你會繼續戴嗎？ 2022/05/14 如果沒有口罩令 你會繼續戴嗎？ 地緣政治 政治 軍事 北約 戰爭 瑞典 芬蘭 歐盟 俄羅斯 德國