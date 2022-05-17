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北約邊界再擴 世界增添動盪

國際 23:01 2022/05/17

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烏克蘭戰爭對世界地緣政治形勢，帶來又一永久性重大變化，數十年來一直堅拒加入北約（NATO）的芬蘭及瑞典轉軚，確認將申請加入北約，土耳其阻撓意在爭取着數，即可以講數，意味最終會同意，北約再添兩員已無法逆轉。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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