北約邊界再擴 世界增添動盪

烏克蘭戰爭對世界地緣政治形勢，帶來又一永久性重大變化，數十年來一直堅拒加入北約（NATO）的芬蘭及瑞典轉軚，確認將申請加入北約，土耳其阻撓意在爭取着數，即可以講數，意味最終會同意，北約再添兩員已無法逆轉。

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