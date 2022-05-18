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新政府架構 司長人選呼之欲出？

名家專區 2022/05/18

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新政府架構終於出台，最大亮點，除了增加3個副司長，各司長未來的新工作重點也更清晰；政圈官場中人認為，這令未來司長人選，更呼之欲出。

特首林鄭月娥提出的架構重組，增設一名政務司副司長，只是口頭上提過，其餘

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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