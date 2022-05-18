新政府架構 司長人選呼之欲出？ 名家專區 2022/05/18 分享： 分享： 新政府架構終於出台，最大亮點，除了增加3個副司長，各司長未來的新工作重點也更清晰；政圈官場中人認為，這令未來司長人選，更呼之欲出。 特首林鄭月娥提出的架構重組，增設一名政務司副司長，只是口頭上提過，其餘 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 2司長留任機會高 今拍板設副司長 2022/05/17 2司長留任機會高 今拍板設副司長 有政戲 - 李家超列政務司長條件 誰是心中人？ 2022/05/16 李家超列政務司長條件 誰是心中人？ 有政戲 - 習或來港慶回歸25年 爭議事件要暫緩 2022/05/13 習或來港慶回歸25年 爭議事件要暫緩 有政戲 - 新班子必答 「百日可交甚麼成績？」 2022/05/12 新班子必答 「百日可交甚麼成績？」 有政戲 - 特首辦前世今生 人強馬壯變萎縮 2022/05/11 特首辦前世今生 人強馬壯變萎縮 香港 政治 記者 行政 財政司 李家超 政務司 行政會議 劉兆佳 中央政策組