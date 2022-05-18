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【板塊攻略】政策吹暖風  內房股要識揀 

研究報告 10:03 2022/05/18

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早前受惠政策鬆綁，內房股股價趨升，惟近期受累疫情拖累銷售數字，以及大市波動而股價紛回調。內地最新降首套房貸息率等措施，反映內地對樓市放寬的政策方向不變，有利內房股氣氛，建銀國際指出，板塊仍需更大力度的政策支持。

...

欄名 : 大行有路捉

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