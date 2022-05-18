【板塊攻略】政策吹暖風 內房股要識揀 研究報告 10:03 2022/05/18 分享： 分享： 早前受惠政策鬆綁，內房股股價趨升，惟近期受累疫情拖累銷售數字，以及大市波動而股價紛回調。內地最新降首套房貸息率等措施，反映內地對樓市放寬的政策方向不變，有利內房股氣氛，建銀國際指出，板塊仍需更大力度的政策支持。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【撈底信號】上海解封 撈底關鍵「食」為先（第二版） 2022/05/17 【撈底信號】上海解封 撈底關鍵「食」為先（第二版） 【內房回暖】首套房貸降息 內房迎鬆綁訊號 2022/05/17 【內房回暖】首套房貸降息 內房迎鬆綁訊號 【板塊攻略】內銀資產質量有改善 高股息有助防守 2022/05/16 【板塊攻略】內銀資產質量有改善 高股息有助防守 【政策順風車】憧憬穩經濟加碼 兩類股可吼 2022/05/14 【政策順風車】憧憬穩經濟加碼 兩類股可吼 港股可以撈底了嗎？觀察三個關鍵變化（第二版） 2022/05/13 港股可以撈底了嗎？觀察三個關鍵變化（第二版） 宏觀分析 港股 大行報告 貨幣政策 內地物業 疫情 地產 行業 板塊