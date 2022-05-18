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【車股大熱】上海汽車銷售「歸零」後復常 比亞迪車股追升穩膽

財金 11:28 2022/05/18

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內地疫情初見受控，上海昨公布16個區已全面「社會面清零」，即時放寬部分疫情防控措施，目標6月底前全面復常。消息成推動恒指昨勁彈逾3%之餘，主要車股全綫飈升表現最亮麗。車股昨急漲後今早個別發展，新能源車龍頭比亞迪 （01211） 追升勢頭強勁。

車股全綫造好，不單由於上海及周邊江蘇地區為汽車及汽車零件製造商重鎮，相關工廠有望短期內全面生產復常，令汽車供應鏈緊張情況有望緩紓。同樣重要的是，高踞全國GDP首位的上海若按計劃生活秩序逐步復常，對汽車銷售4月急跌後重回正軌至關重要。

內地日前公布4月份全國零售總額按年大減11%，商品銷售縮減近一成。各商品分項中，以汽車銷車按年急降近32%跌幅最大。上海市汽車銷售行業協會日前直指，疫情防控下上海4月汽車銷售「基本歸零」。安信證券研究報告亦顯示，全國十大城市今年首4個月新能源車銷售，基本全部最少按年上升3成以上，唯獨上海銷售年減27%（圖二）。

在4月內地疫情肆虐情況下，比亞迪銷售表現較穩.....

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 大市拆局

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