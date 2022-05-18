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【京東季績】京東績佳未見爆升 市場在擔心什麼?

研究報告 14:36 2022/05/18

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京東集團 （09618） 5月17日公布2022年第一季業績，純利表現勝市場預期，隔夜美股ADR升4%。不過今日京東港股未見爆升，似乎市場目前更關心第二季內地疫情、封城對京東的打擊。本文會持續更新各大行績後對京東的看法。

封城重創內地消費，是目前市場對京東的最大擔心。國家統計局公布，4月份，社會消費品零售總額29,483億元（人民幣‧下同），按年下降11.1%，遠遜市場預期的下降5.9%。其中，除汽車以外的消費品零售額26,916億元，下降8.4%。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 京東追蹤

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