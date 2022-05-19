【風水輪轉】國策傾斜　火電發力時間到了（附券商目標價）（第二版）

風水輪流轉，去年糟今年好，憑的是國策眷顧。國家要穩定電力供應，國家要驅動火電轉型，就要理順煤價與火力發電商的利益，「市場煤 規劃電」變「規劃煤 市場電」的故事才剛剛開始。

回說，去年國家5大電力集團在港上市的旗艦電股，除了華潤電力 （00836） 受益業務結構，盈利力保不失之外，其餘4大電力股業績通通見紅。原因是煤價升升升，發電量也升了，但電價卻追不上煤價所致。而今年在煤電政策傾斜的環境下，火電股有望扭虧為盈，板塊的機遇值得留意。

近日，國務院常務會議再公布新的電力企業利好政策，受消息刺激，電力板塊股價齊齊上升。

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國務院總理李克強5月11日主持召開國務院常務會議，並明確撥付可再生能源補貼。國務院常務會議要求，要確保能源供應。在前期支持基礎上，再向中央發電企業撥付500億元（人民幣‧下同）可再生能源補貼，通過國有資本經營預算注資100億元，支持煤電企業紓困和多發電。要優化政策，安全有序釋放先進煤炭產能，決不允許出現拉閘限電。

此次補貼發放後，可再生能源拖欠的補貼發放後續有望逐漸落地，利好煤電及綠色電力板塊。多重政策支持下，火電板塊業績有望實現反轉迎來利好。由於煤炭成本急升，火電企業去年及今年一季度虧損較為嚴重。近期國家一再強調能源保供，不斷出台支持政策保障電力企業政策運行：

2月份發改委印發的303號文於5月1日開始實施，明確了長協煤價的合理區間；

5月11日，發改委發佈公告，經國務院批准，人民銀行增加1,000億元支持煤炭清潔高效利用專項再貸款額度，專門用於支持煤炭開發使用和增強煤炭儲備能力。新增額度支持領域包括煤炭安全生產和儲備，以及煤電企業電煤保供。此次增加1,000億元額度後，支持煤炭清潔高效利用專項再貸款總額度達到3,000億元，有助於進一步釋放煤炭先進產能，保障能源安全穩定供應，支持經濟運行在合理區間。

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火電資產有望迎來底部反轉

火電基本面已處至暗時刻，煤價、電價新常態下有望釋放較大業績彈性。預計後續可再生能源補貼發放節奏有望加快，相關綠電央企現金流狀況將有望明顯改善，從而幫助其加速新項目的開發和投產。生命周期的最後一輪現金流將有助火電企業的「二次創業」，昔日的火電龍頭可能最有潛力成為未來的新能源巨擘。

（第二版更新於5月19日下午6時）

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華能國際值得留意

除了業績理想的華潤電力 （00836） 外，華能國際 （00902） 亦值得投資者留意。華能為中國火電龍頭，總裝機規模118.7GW，現時火電裝機比重88%，其餘以風電光電為主。公司自2015年開始轉型。

中短期前景方面，可以有效受惠於政策傾斜；長期方面能在新能源方面大展拳腳，保持收益穩定。公司有望在2022年扭虧為盈。5月1日新版長協煤機制正式落地，火電企業在高煤價下，發電量愈大收益損失愈高的情況將改善。供暖期過，煤進入淡季，疫情令電力需求降，而火電仍可受益電價市場化。

根據最新數據，華能首季完成上網電量1077.17億千瓦時，按年增2.4% ，但平均上網電價501.96元人民幣/兆瓦時，上升19.5%。

火電股是本季，甚至2022年少數收益穩定性高的板塊，政策傾斜，加上轉型效益，料對股價有支撐作用，而華能轉盈的程度更是優於同業。從收益能見度，及確定性選股，內地火電股是少數能以「好轉」為賣點的範疇，華能是追差距首選，今明兩年盈利增長優於同業。

華能於5月19日收報3.76元，目標先看4.5元阻力區。

報告來源：東方證券、首創證券

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