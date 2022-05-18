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【騰訊績評】「預期」失效！經調整純利按年跌23%

研究報告 17:02 2022/05/18

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騰訊  （00700）  5月18日公布2022年第一季業績，大家將預期降低，仍然無法讓騰訊達標，那這種預期已等同失效。騰訊經調整純利按年跌23%至255.5億元（人民幣‧下同），表現遜市場預期的跌20%。值得一提，3月時公司提升至「三大戰略業務」之一的「國際市場遊戲」，首季表現已見陰霾，收入按年增長僅4%至106億元，或以固定滙率計算增長8%，因用戶消費在新冠疫情後有所回落，《VALORANT》及《部落衝突》等遊戲的收入增長部分被《PUBG Mobile》的收入減少所抵銷。

其餘數據表現可見組圖：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

騰訊董事會主席兼首席執行官馬化騰如此評價公司表現：

    點擊圖片放大

有關騰訊績前一眾大行的預測：可重溫以下文章：

【騰訊季績】騰訊績前跌5% 記低市場預測對答案（更新彭博綜合預測數據）

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 騰訊追蹤

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