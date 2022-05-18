【騰訊績評】「預期」失效！經調整純利按年跌23%（更新初步分析）

事實上騰訊早在3月公布2021年業績時，已經預告了收入收緩，未來要注重控制成本：

1. 互聯網行業面臨眾多宏觀變化及挑戰，正由過去高速擴張單純追求短期增長，轉為聚焦用戶價值、運營效率和科技創新； 2. 騰訊面向市場變化，執行了加強公司可持續發展的舉措，但影響了收入增長； 3. 騰訊積極擁抱變化，聚焦主業，降本增效，同時堅持對戰略業務的長期投入，在新環境下爭取健康可持續的增長。

而第一季騰訊又的確做到「降本增效」，除左廣告業務因為需求疲軟而續受挑戰，其餘業務毛利率都按季回升，特別是雲業務：

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不過始終騰訊本季業績全面遜市場預期，短期股價勢將受壓，加上公司在今晚業績後分析師會議將給出第二季以至全年的更新指引，展示疫情對公司更廣泛的影響。券商也要因應最新數據微調盈利預測、估值及目標價，短期也不利股價。

騰訊後市表現，就要看市場如何看待騰訊目前「收入盈利增長放緩以至倒退，而經營指標逐漸改善」的情況。若一眾大行仍看好中國互聯網行業、騰訊的行業地位以至公司降本增效後長遠仍有穩健增長，股價尚可保持現時的區間；反之，若有更多大行認為騰訊已出現質變，長遠未能保持業務增長，才是騰訊股價危機的開始。本文將會快速跟進各大行績後更新的騰訊觀點。

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騰訊 （00700） 5月18日公布2022年第一季業績，大家將預期降低，仍然無法讓騰訊達標，那這種預期已等同失效。騰訊經調整純利按年跌23%至255.5億元（人民幣‧下同），表現遜市場預期的跌20%。值得一提，3月時公司提升至「三大戰略業務」之一的「國際市場遊戲」，首季表現已見陰霾，收入按年增長僅4%至106億元，或以固定滙率計算增長8%，因用戶消費在新冠疫情後有所回落，《VALORANT》及《部落衝突》等遊戲的收入增長部分被《PUBG Mobile》的收入減少所抵銷。

其餘數據表現可見組圖：

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騰訊董事會主席兼首席執行官馬化騰如此評價公司表現：

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騰訊七大行目標價 詳見騰訊季績大行目標價一文盡覽

有關騰訊績前一眾大行的預測：可重溫以下文章：

【騰訊季績】騰訊績前跌5% 記低市場預測對答案（更新彭博綜合預測數據）

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