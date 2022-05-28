【抗通脹+贏加息】北區都會區機遇 藍籌地產股加快發展新界土儲（不斷更新）

美國在今年3月中展開新冠肺炎爆發以來的首次加息，確認進入加息周期，加上外圍還有俄烏戰局變數出現，幸好香港近月先後有新一輪「電子消費券」及「保就業」計劃推出，穩住經濟，讀者在吸納收息股作中長綫收息時，宜精選「催吉避凶」的收息股。

港股走勢先低後高？專訪兩大名家：許長泰+簡立恆 談最新部署【下一頁】

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5月28日：

【09：00】香港政府大力發展「北區都會區」，本地地產發展股將手上新界土地的發展提速，加快資產流轉速度。藍籌地產股新地 （00016） 近日就2幅元朗錦繡花園旁、鄰近規劃中的牛潭尾站用地申請改劃，建議分別以地積比率1.23及1.28倍分期發展共18幢住宅大廈，擬提供近2,500個單位......

5月26日：

【19：00】萊坊發布最新的《香港每月物業市場報告》顯示，在香港寫字樓市場之中，中環寫字樓市場的表現超越其他地區，優質寫字樓空間維持低空置率。該報告續指，有些跨國公司，特別是來自金融業的跨國公司，積極在中環尋求甲級寫字樓，以便在租金穩定的情況下制定一系列擴充或升級辦公室計劃。



九龍區甲級寫字樓市場方面......

【10：00】地產股為收息股類之一，上月開始逐步放寬防疫措施後，首個推出的大型新盤，由信和置業 （00083） 、嘉華國際 （00173） 及中國海外 （00688） 合作發展之港鐵 （00066） 錦上路站住宅項目「柏瓏」，繼續熱賣，整個項目開售不足一個月已售出1,350伙，為發展商合共套現逾123億元，佔已推出單位1,431伙，售出近95%單位。

繼本月初開售的1A期「柏瓏I」，迅速為發展商套現66億元後，該項目第1B期「柏瓏 II」昨日（25日）次輪銷售......

5月25日：

【21：30】美國聯儲局加息，幸而本港的按揭利率未急升，加上住宅的剛性需求仍然強勁，暫時對本地地產股未見太大衝擊。瑞信最新發表的研究報告預期，本港的按揭利率將溫和上升，而本港銀行體系流動性充裕，加上首季較少新盤推出，在被壓抑需求的持續支持下，對本港發展商第二至第三季的銷售前景......

【13：40】內房股、內銀股均為收息股類，且看專家們最新看法。延伸閱讀：

【政策救樓市】「殿堂級大師」卓百德：長揸優質內房股 回報吸引

【內銀點睇？】基金經理分享 如何挑選內銀股

5月24日：

【17：00】高息藍籌股分析及除淨前部署，詳見：【下一頁】

【13：00】摩根士丹利最新發表旗下港股及A股市場焦點股名單，當中有一些是港人喜愛的收息股，包括：昆侖能源 （00135） 、領展 （00823） 及香港電訊 （06823） 。

【07：30】市場原本估值，港府在4月7日派到市民手上的「電子消費券」效力有限及短暫，到5月對本地零售市道的幫助會消退。不過，承前文報道，在「電子消費券」配合防疫措施放寬之下，不少商場人流及的零售銷售表現，踏入5月仍具增長動力，看來本地收租股為未來數月盈利被上調機會較高的板塊。

新地 （00016） 昨天也表示，旗下荃灣廣場預料，隨着抗疫措施放寬，5月整體人流按月升逾25%。

5月23日：

【13：30】2022年預測股息率逾5厘的傳統藍籌收租股恒隆地產 （00101） ，現時已是半隻內地收租股，所以市場擔憂其業務會受到過去內地在幾個月的嚴格封控措施衝擊。不過，高盛日前發表的研究報告，仍維持恒隆地產「買入」的投資評級，以及目標價25.1元不變。

高盛雖然表示內地近期的疫情影響內地零售復甦，並且......

5月22日：

【12：00】市場少有的具增長能力的高息科技股、2022年預測股息率逾5厘的全球半導體後工序設備龍頭ASM （00522） ，在恒生指數公司日前宣布季度檢討結果之中，被蔚來集團 （09866） 取代其在恒生科技指數成分股位置。不過，若細看ASM公布季績後至截稿前止，一眾券商給予ASM目標價，平均值高達104.33元，較ASM上周五收市價75.1元高出約38.9%。

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由此看來，當ASM在下月初因被換出指數而出現沽壓時，反而成為長綫收息讀者低吸ASM的良機。

5月21日：

【18：00】2022年預測股息在5厘以上的收息藍籌股長和 （00001） ，業務涉及公用、電訊、零售及碼頭等業務，其中零售及碼頭難免受到早前疫情所影響。不過，信貸評級機構穆迪日前確認長和的「A2」發行人評級，評級展望穩定，或多或少反映疫情對長和業務的衝擊有限。

穆迪指......

【13：00】內房股曾為收息股類之一，而中國人民銀行昨日公布將5月份的5年期LPR（貸款市場報價利率）由上次的4.6厘下調15個基點至4.45厘，而1年期LPR維持在3.7厘不變。就此，高盛發表報告表示，由於銀行的抵押貸款利率以5年期LPR為參考，此次下調意味著房地產政策進一步放鬆。

高盛指......

【08：00】上月開始逐步放寬防疫措施後，首個推出的大型新盤，由信和置業 （00083） 、嘉華國際 （00173） 及中國海外 （00688） 合作發展之港鐵 （00066） 錦上路站住宅項目「柏瓏」，至截稿前止，套現逾101億元。

該項目第1A期「柏瓏 I」早前推售，未受加息影響，反應熱烈，超額以倍數計......

5月20日：

【09：00】大型內銀股為港人熱門收息股之一，惟在內地經濟放緩的陰霾，業務有危有機。全球四大會計師行之一安永，公布《中國42家A股上市銀行2022年第一季度業績概覽》，詳見：【下一頁】

延伸閱讀：【加息受惠股】銀行股受惠加息到幾時（第五版）

5月19日：

【17：15】穩健收息藍籌股之一的長江基建 （01038） （下稱「長建」），今天舉行股東周年大會，而集團主席李澤鉅在會上表示，公司財務實力雄厚，以現時資產估值計算負債比率更低，加上獲「A / 穩定」信貸評級，在融資方面享低成本優勢，認為長建正處於有利位置進行符合投資策略及條件的收購。

他續稱，長建可繼續......

【14：00】港府發行的綠色債券，今天掛牌上市，雖然不屬股票類，但同樣定期提供為持有者提供收入，策略詳見：【長揸】【低吸】

【10：20】名家曾淵滄比較綠債與公用股，分析詳見：【下一頁】

【09：00】資源股如中石油 （00857） 等，為收息股類之一，通脹與商品價格走勢與資源股前景關係密切。通脹與商品相關分析，詳見：【下一頁】

5月18日：

【20：00】本港第五波疫情逐步受控，本周四實施下一階段社交距離措施放寬，料本地收租股、零售股復甦有望加快。富達國際亞洲機構業務（日本除外）投資策略董事簡立恆對社交距離措施放寬的看法，詳見：【下一頁】

【19：50】港府將於明天進一步放寬防疫措施，包括晚市堂食延長至午夜12時、酒吧重開等。滙豐環球研究最新發表的《港股策略報告》指，本港市場出現一些令人鼓舞的事件，包括早前有報道指美國可能取消對中國商品所加徵的關稅、美國加息趨勢的透明度提高、以及本港新冠疫情的改善，指可重振香港市場和風險偏好，並在投資避險情緒的背景下，重申對香港價值股的偏好。

該行亦挑選「12隻最佳港股建議（12 Best HSI Stock Ideas）」，其中有7隻為港人熱門收息股，包括：新地 （00016） 、中國海外 （00688） 、中海油 （00883） 、建行 （00939） ......

【14：00】承【09：00】所言，一些內需股具品牌價值、客戶忠誠度頗高，縱使預測股息率看似不高，但仍可作為長綫收息對象。高盛日前發表的報告指，雖然內地疫情仍然是重要的威脅，但內地啤酒商今年首季的經營毛利率表現普遍較預期為佳，主要是受到效率改善及產品均價提升所支持。

至截稿前止，據彭博綜合券商預測，料青島啤酒 （00168） 2023及2024年股息率雖然分別只有約2.4厘及2.8厘，但每股派息分別料可按年增約13.2%及14%，跑贏通脹。

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由青島啤上月下旬公布今年首季業績後，至截稿前止，暫有7間券商給予青島啤最新目標價（點擊圖片放大），平均值約82.2元。

【09：00】內需股預測股息率看似不高，但是一些具品牌價值、客戶忠誠度頗高的內需股如青島啤酒 （00168） 等，因現金流強勁，每股派息穩中有增，相關分析詳見：【下一頁】

5月17日：

【21：40】在香港作第二上市的加拿大重磅的宏利金融 （00945） 繼上周四公布的集團首季純利仍可按年大增近2.8倍至29.7億加元，而核心盈利只微跌4.7%至15.5億加元後，旗下宏利香港今天公布首季業績。

縱使面對香港政府實施的極嚴格防疫措施，宏利香港首季核心盈利仍錄得17.1億元，按年增約1%，並連續第19個季度錄得按年增長。此外，截至2022年3月底，按管理資產計算，宏利香港的強積金市佔率為26.9%，較去年第一季末增長2.2個百分點。

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若由上周四宏利金融公布季績後，至截稿前止，暫有10間券商給予宏利金融最新目標價（點擊圖片放大）......

【18：00】業務以地產為主，並夥拍同系公司涉足公用事業的藍籌地產股長實 （01113） ，獲摩根大通發表最新報告上調目標價約1.5%至67元，並維持「增持」的投資評級。

摩通指，長實正變成一家擁有淨現金公司，並在利率上升的環境中擁有強勁的經常性現金流......

【15：30】「東鐵線過海段」除了有望令港鐵 （00066） 香港客運業務加快復甦之外，也可帶動東鐵沿綫商場人流以至零售額。

本地地產龍頭新地 （00016） 便指......

光銀林樵基+聯博王耀維 專訪名家分析港股後向【下一頁】

5月16日：

【13：00】中國人民銀行昨日宣布全面下調首套房房貸利率20個基點，第二套房利率則保持不變。花旗最新發表的報告認為，在信貸方面，人行全面下調利率的措施是較預期強勁，屬支持房地產市場的中央政策。不過，雖然本地政策持續放鬆，但該行預期待疫情放緩及需求積壓後，內地房產銷售跌幅最快於今年7月才會開始收窄。

內房股之中，花旗喜好有安全資產負債表及增長的企業，首選......

【12：15】《金融時報》報道，滙豐 （00005） 計劃反駁分拆亞洲業務建議，指若要求分拆亞洲業務將需要付出高昂的代價以及影響主要客戶，並預計會至少需時數年才能完成。

該報道稱，滙豐認為在分拆後，部門將需要重新發行數以10億美元計的債券，並且要得到英國、美國、香港、新加坡及中國監管部門的批准，預計整個過程至少需要兩至三年才能完成，同時分拆集團在64個國家的網絡或會失去聯合利華及葛蘭素史克等大型跨國客戶，亦會影響滙豐全球貿易融資業務、外滙交易及美元結算業務的能力。

【09：30】建銀國際對內銀股季績的最新分析，詳見：【下一頁】

【09：00】港人熱門收息股之一的中電 （00002） ，將於今天公布今年首季股息，以及期內營運數據簡報。相關分析詳見：【下一頁】【估值】

【08：30】內地電力股過去曾為熱門收息股之一，惟近幾年因成本上漲，令派息能力大降。幸好電力股似乎開始見轉機，分析詳見：【下一頁】

5月15日：

【08：00】港人熱門收息股之一的港鐵 （00066） ，近期除了其售樓入帳收益可受惠防疫措施放寬後首個大型新盤、由其與信和置業 （00083） 、嘉華國際 （00173） 及中國海外 （00688） 合作發展的錦上路站住宅項目「柏瓏」的「柏瓏I」熱賣外，因其恒常業務收入佔比最大的始終是香港客運業務，而東鐵綫過海段也於今天正式通車，有望加港鐵的香港客運業務復甦以至集團整體收入回升速度。

延伸閱讀：【東鐵綫過海段已正式通車！】率先掌握過海優惠及新站賣點

5月14日：

【14：00】內地媒體報道，東莞市住建局發布《關於促進房地產市場平穩健康發展的通知》，出台樓市新政。該新政包括......

【08：00】在「電子消費券」的推動下，相對較冷門的收息股嘉里建設 （00683） ，旗下皇牌商場MegaBox近日也為零售銷售表現報喜。由此看來，收租股股價出現「報復式反彈」的機會愈來愈高。

MegaBox高級總監文靜芝日前表示，在消費券計劃及多個公眾假期帶動下，商場人流較第五波疫情前......

由於篇幅過長，本月上半月的「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

2022年4月份「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

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