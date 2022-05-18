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【贏加息+迎晚市】網羅催吉避凶收息股（不斷更新）

財金猛人追蹤 20:01 2022/05/18

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美國在今年3月中展開新冠肺炎爆發以來的首次加息，確認進入加息周期，加上外圍還有俄烏戰局變數出現，幸好香港近月先後有新一輪「電子消費券」及「保就業」計劃推出，穩住經濟，讀者在吸納收息股作中長綫收息時，宜精選「催吉避凶」的收息股。

光銀林樵基+聯博王耀維 專訪名家分析港股後向【下一頁

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

5月18日：

【20：00】本港第五波疫情逐步受控，本周四實施下一階段社交距離措施放寬，料本地收租股、零售股復甦有望加快。富達國際亞洲機構業務（日本除外）投資策略董事簡立恆對社交距離措施放寬的看法，詳見：【下一頁

【19：50】港府將於明天進一步放寬防疫措施，包括晚市堂食延長至午夜12時、酒吧重開等。滙豐環球研究最新發表的《港股策略報告》指，本港市場出現一些令人鼓舞的事件，包括早前有報道指美國可能取消對中國商品所加徵的關稅、美國加息趨勢的透明度提高、以及本港新冠疫情的改善，指可重振香港市場和風險偏好，並在投資避險情緒的背景下，重申對香港價值股的偏好。

該行亦挑選「12隻最佳港股建議（12 best HSI stock ideas）」，其中有7隻為港人熱門收息股，包括：新地 （00016） 、中國海外 （00688） 、中海油 （00883） 、建行 （00939） ......

【14：00】承【09：00】所言，一些內需股具品牌價值、客戶忠誠度頗高，縱使預測股息率看似不高，但仍可作為長綫收息對象。高盛日前發表的報告指，雖然內地疫情仍然是重要的威脅，但內地啤酒商今年首季的經營毛利率表現普遍較預期為佳，主要是受到效率改善及產品均價提升所支持。

至截稿前止，據彭博綜合券商預測，料青島啤酒 （00168） 2023及2024年股息率雖然分別只有約2.4厘及2.8厘，但每股派息分別料可按年增約13.2%及14%，跑贏通脹。

    點擊圖片放大
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由青島啤上月下旬公布今年首季業績後，至截稿前止，暫有7間券商給予青島啤最新目標價（點擊圖片放大），平均值約82.2元。

【09：00】內需股預測股息率看似不高，但是一些具品牌價值、客戶忠誠度頗高的內需股如青島啤酒 （00168） 等，因現金流強勁，每股派息穩中有增，相關分析詳見：【下一頁

5月17日：

【21：40】在香港作第二上市的加拿大重磅的宏利金融 （00945） 繼上周四公布的集團首季純利仍可按年大增近2.8倍至29.7億加元，而核心盈利只微跌4.7%至15.5億加元後，旗下宏利香港今天公布首季業績。

縱使面對香港政府實施的極嚴格防疫措施，宏利香港首季核心盈利仍錄得17.1億元，按年增約1%，並連續第19個季度錄得按年增長。此外，截至2022年3月底，按管理資產計算，宏利香港的強積金市佔率為26.9%，較去年第一季末增長2.2個百分點。

    點擊圖片放大
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若由上周四宏利金融公布季績後，至截稿前止，暫有10間券商給予宏利金融最新目標價（點擊圖片放大）......

【18：00】業務以地產為主，並夥拍同系公司涉足公用事業的藍籌地產股長實 （01113） ，獲摩根大通發表最新報告上調目標價約1.5%至67元，並維持「增持」的投資評級。

摩通指，長實正變成一家擁有淨現金公司，並在利率上升的環境中擁有強勁的經常性現金流......

【15：30】「東鐵線過海段」除了有望令港鐵 （00066） 香港客運業務加快復甦之外，也可帶動東鐵沿綫商場人流以至零售額。

本地地產龍頭新地 （00016） 便指......

5月16日：

【13：00】中國人民銀行昨日宣布全面下調首套房房貸利率20個基點，第二套房利率則保持不變。花旗最新發表的報告認為，在信貸方面，人行全面下調利率的措施是較預期強勁，屬支持房地產市場的中央政策。不過，雖然本地政策持續放鬆，但該行預期待疫情放緩及需求積壓後，內地房產銷售跌幅最快於今年7月才會開始收窄。

內房股之中，花旗喜好有安全資產負債表及增長的企業，首選......

【12：15】《金融時報》報道，滙豐 （00005） 計劃反駁分拆亞洲業務建議，指若要求分拆亞洲業務將需要付出高昂的代價以及影響主要客戶，並預計會至少需時數年才能完成。

該報道稱，滙豐認為在分拆後，部門將需要重新發行數以10億美元計的債券，並且要得到英國、美國、香港、新加坡及中國監管部門的批准，預計整個過程至少需要兩至三年才能完成，同時分拆集團在64個國家的網絡或會失去聯合利華及葛蘭素史克等大型跨國客戶，亦會影響滙豐全球貿易融資業務、外滙交易及美元結算業務的能力。

【09：30】建銀國際對內銀股季績的最新分析，詳見：【下一頁

【09：00】港人熱門收息股之一的中電 （00002） ，將於今天公布今年首季股息，以及期內營運數據簡報。相關分析詳見：【下一頁】【估值

【08：30】內地電力股過去曾為熱門收息股之一，惟近幾年因成本上漲，令派息能力大降。幸好電力股似乎開始見轉機，分析詳見：【下一頁

5月15日：

【08：00】港人熱門收息股之一的港鐵 （00066） ，近期除了其售樓入帳收益可受惠防疫措施放寬後首個大型新盤、由其與信和置業 （00083） 、嘉華國際 （00173） 及中國海外 （00688） 合作發展的錦上路站住宅項目「柏瓏」的「柏瓏I」熱賣外，因其恒常業務收入佔比最大的始終是香港客運業務，而東鐵綫過海段也於今天正式通車，有望加港鐵的香港客運業務復甦以至集團整體收入回升速度。

延伸閱讀：【東鐵綫過海段已正式通車！】率先掌握過海優惠及新站賣點

5月14日：

【14：00】內地媒體報道，東莞市住建局發布《關於促進房地產市場平穩健康發展的通知》，出台樓市新政。該新政包括......

【08：00】在「電子消費券」的推動下，相對較冷門的收息股嘉里建設 （00683） ，旗下皇牌商場MegaBox近日也為零售銷售表現報喜。由此看來，收租股股價出現「報復式反彈」的機會愈來愈高。

MegaBox高級總監文靜芝日前表示，在消費券計劃及多個公眾假期帶動下，商場人流較第五波疫情前......

由於篇幅過長，本月上半月的「收息股追蹤」，詳見：【下一頁

2022年4月份「收息股追蹤」，詳見：【下一頁

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 收息股追蹤

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