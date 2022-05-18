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【頹勢持續】瑞銀汪濤評中國經濟增長第二季繼續走弱

財金猛人追蹤 18:54 2022/05/18

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國內疫情衝擊升溫，4月經濟增長大幅走弱。社會消費品零售受到最大的衝擊、按年下降11%。鑒於動態清零防疫政策將至少持續到年底，料消費復蘇會比較緩慢。預計二季度GDP按季折年下跌6%，在三四季度經濟增長或可企穩反彈。

光銀林樵基+聯博王耀維 專訪名家分析港股後向【下一頁

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4月增長大幅走弱

社會消費品零售受最大衝擊、按年下降11%，其中商品銷售和餐飲銷售均按年下跌，同時防疫限制導致線上零售也微跌。

旅游和線下服務業等並未涵蓋在官方零售統計中的經濟活動，可能更加疲弱。房地產銷售按年下降近40%，汽車銷售按年下跌32%。

固定資產投資全面走弱，其中制造業投資和基建投資均放緩，可能是原材料物流延誤、現金流和市場情緒惡化所致。工業生產按年下降近3%，主要由於防疫限制導致物流延誤和供應鏈擾動。

房地產活動大幅惡化，可能部分由於出行限制收緊。4月房地產銷售面積按年跌幅從此前的17.7%擴大至39%，部分可能是因為疫情控制使一些消費者無法外出看房和購房。

疫情衝擊升溫，出口增速大幅走弱。4月出口按年增速從3月的14.7%降至3.9%，對主要出口市場出口放緩。尤其是對日本出口按年下跌9.4%（3月按年增長9.7%），可能反映了相當大一部分對日本出口商品通過上海港清關。

經濟增長和政策展望

停工停產和貿易活動受限最嚴重的時期可能已經過去。4月防疫政策收緊和交通限制導致供應鏈受到擾動，抑制生產、投資、貿易活動和消費。政府反復要求切實做好復工復產、保障貨運物流通暢。

實際上，多個交通指標已經在4月中旬見底並開始有所改善：整車貨運流量指數從4月第二周的按年下降29%收窄至過去一周的18%。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 名家看法

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